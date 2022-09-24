Marquez: "Henüz galibiyet mücadelesi verme zamanım gelmedi"

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Honda sürücüsü yağmur altında gerçekleştirilen seansta herkesten bir adım öndeydi ve 2019 Japonya GP'sinden bu yana -yani tam 1071 gün sonra- ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.

Pole pozisyonuna rağmen gerçekçi davranmaya çalışan Marquez, yarışta sağ omzunu çok zorlayamayacağını, bu nedenle podyum mücadelesi de veremeyeceğini düşünüyor.

Yarışa ilk sıradan başlamaya hazır olup olmadığı sorulan Marquez, "Hayır. Demek istediğim, yarın gerçek pozisyonumuza gerileyebiliriz."

"Elbette zirvede olmak ve podyum mücadelesi vermek isterim, ancak henüz bunun zamanının gelmediğini düşünüyorum."

"[Başarıya ulaşmak için] her zaman en ufak bir şansım dahi olsa bunu değerlendirmeye çalışırım, çünkü ben böyleyim ve karakterim MotoGP'ye geldiğim günden beri hiç değişmedi."

"Ancak yarın uzun bir gün olacak. Cuma gününden bu yana istikrarlı kalmakta ve her tur tam gaz gitmekte zorlanacağımı hissediyorum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda uzun zamandır başarıya hasret, nitekim takım Katar'dan bu yana podyuma çıkamadığı gibi geçtiğimiz sezonki Britanya GP'sinden bu yana da pole pozisyonu elde edememişti.

Buna rağmen pole pozisyonunu çok önemli bulmayan Marquez, Honda'nın motive olmak için "ufak başarılara" ihtiyacı olduğunu da kabul ediyor.

Marquez, "Sadece ıslak zeminde elde edilmiş bir pole pozisyonundan söz ediyoruz."

"Ancak şu anda takım olarak içinde bulunduğumuz duruma bakarsak bu bizim için iyi bir haber, nitekim böyle ufak başarılara, ufak motivasyonlara ihtiyacımız var."

"Gaza basmanın tam zamanıydı, nitekim de 2. antrenmanlarda kolay modda sürmeme rağmen iyi zamanlar elde ettikten sonra, 'tamam, öğleden sonra pist ıslaksa büyük bir şansım var' dedim."

"İyi bir tur attım, pek abartmadım ama turum pole pozisyonunda olmak için yeterliydi. Bazen ıslak zeminde abarttığınızda daha yavaş gidersiniz."

"Bugün, [sakatlığımın ardından] ıslak zeminde motosikleti istediğim gibi sürebildiğim ilk gündü."

"Yani, geçen yıl da ıslak zeminde rekabetçiydim ama garip bir şekilde sürüyordum ve motosiklet üzerinde kendimi rahat hissetmiyordum."

"Ama bugün kol pozisyonum oldukça iyiydi ve istediğim gibi fren yapabildim, bunun için çok mutluyum."

"Islak zeminde neden kuru zemine göre daha iyi sürebiliyorum? Çünkü kaslarım daha az efor sarf ediyor ve kolumu istediğim pozisyonda tutabiliyorum."

"Kuru zeminde işler daha zor, hala tüm turlarda tam gaz gitmeye hazır değilim. Islak zeminde ise motosikletin zayıf noktaları daha az." dedi.