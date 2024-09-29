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MotoGP Endonezya GP

Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"

Marc Marquez, motor arızası nedeniyle Endonezya Grand Prix'sinden çekilmek zorunda kalmasının ardından 2024 MotoGP şampiyonluğu umutlarının yok olduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Bike of Marc Marquez, Gresini Racing

Marquez, 27 turluk yarışın 12. turunda yedinci sıradayken motor arızası yaşadı.

Üç yarışta elde ettiği iki galibiyetle yedinci MotoGP şampiyonluğuna ulaşma umutlarını yeniden canlandıran Marquez, şu anda Endonezya galibi Jorge Martin in 78 puan gerisinde yer alıyor.

Marquez, "Yarış dışı kaldığım için üzgünüm. 2024 için hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor."

"Her yarışta hedefler belirliyorum, yarışta tutarlılık bulmaya çalışıyorum."

"Bir sonraki adım sıralama turlarında daha iyi olmaya çalışmak olacak, yarışta ilk iki sırada yer almak için konsantre olacağım." dedi.

Marquez, yine de yarıştan çekilmeden önce, podyumu tamamlayan Bagnaia ile mücadele edebilecek hıza sahip olduğunu hissetti.

"Bu tarz bir motor sorunu bizim elimizde olmayan bir şey, ama ne yazık ki bazen oluyor ve bugün benim başıma geldi."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çok şanssızdık ama Ducati, Gresini ve ben birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz. Bugün bir sorun yaşadık ama hafta sonu boyunca kendimi iyi hissettim ve en önemlisi de bu."

"Yarışın ilk bölümünde bir mücadele içindeydik ve Pecco'nun arkasında yer alabilecek hıza sahiptim."

Marquez, Gresini takımının sadece birkaç gün sonra Japonya'da yapılacak bir sonraki yarışa hazır olması için zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.

"Arkada büyük bir gürültü vardı ve motor durdu, ancak beyaz dumanı gördüğümde hemen yangın olup olmadığını kontrol ettim."

"Çok yazık çünkü buradaki yangın söndürücüler doğru söndürücüler değil, bu yüzden motosiklet tamamen hasar gördü. Bu gerçekten takım için maliyetli olacak."

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