Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, MotoGP'deki tüm dönemini, kendisiyle birlikte Moto2'den birinci sınıfa yükselen ekip şefi Santi Hernandez ile çalışarak geçirdi.

Marquez, Gresini Ducati takımına katılmak ve Honda ile sözleşmesini bir sezon erken feshetmek için yaptığı bir yıllık anlaşmanın bir parçası olarak, mevcut ekibinden yalnızca bir üyeyi yanında getirebilecek.

Gresini Cuma günü Endonezya Grand Prix'sinde Marquez'in Frankie Carchedi ile birlikte çalışacağını onayladı. Yani Marquez'in ekip şefi olan Hernandez olmayacak.

Carchedi şu anda Fabio Di Giannantonio'nun Gresini'deki ekip şefi ve daha önce Suzuki'de Joan Mir ile birlikte bu görevi üstlendi ve 2020'de birlikte şampiyonluk kazandı.

Marquez, Carchedi'nin neler yapabileceğini bildiği için yeni ortaklığına çok endişeli girmeyeceğini söylerken Hernandez'i geride bırakmanın garip olacağını da kabul ediyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı, Santi Hernandez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Endonezya'daki antrenmanlarda altıncı olan Marquez, "Evet, bildiğiniz gibi Gresini gelecek yıl Frankie ile çalışacağımı doğruladı."

"Bu benim için garip olacak ama onlarla anlaştığımda zaten biliyordum çünkü 13 yıldır Santi ile çalışıyorum."

"Garip olacak ama bu durumu kabul ediyorum çünkü Frankie'nin hassas bir adam olduğunu biliyorum."

"Oraya gözlerim kapalı gitmiyorum. Onun kim olduğu hakkında bilgim var ve iyi bir şekilde çalıştığını biliyorum."

"Kesin iyi rutinleri var çünkü Joan Mir ile dünya şampiyonu oldu.

"Dolayısıyla, en başından itibaren onunla iyi bir ilişki kurmayı, çalışmaya başlamayı ve yarış pistinde en iyisini bulmayı umuyorum." dedi.

Marquez ayrıca Gresini'ye kimi götüreceğini de açıkladı. Marquez, "Javi Ortiz olacak. Lastik ve pit duvarından sorumlu isim ve yakıt sorumlusu."

"O olacak, sadece bir kişi getireceğim. Bu çok geç alınmış bir karar ve Repsol Honda takımını parçalamak istemiyorum ve aile sahibi olan Gresini takımı çalışanlarını da yok etmek istemiyorum."

"Sadece bir yıllık kontratım var, yani bir yıl için sorun yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.