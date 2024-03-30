Marquez: "Gresini'deki baskı ve hırs Honda fabrikasındakiyle aynı"

Repsol Honda takımında geçirdiği 11 yılın ardından altı şampiyonluk elde eden ancak 2021'den bu yana zafer kazanamayan Marquez, daha rekabetçi bir Ducati motosikletine sahip olabilmek için bu yıl Gresini'ye geçti.

Bir aile işletmesi olan İtalyan takımı, Marquez'in gelişim için daha samimi bir ortam yaratıyor.

Sonuç olarak bu, artık pistten uzakta ailesiyle daha fazla vakit geçirebilen İspanyol için daha az medya ve sponsorluk taahhüdü anlamına geliyor.

Marquez, Gresini ve Honda'nın çalışma şekillerinde farklılıklar olduğunu kabul etse de, tam teşekküllü bir fabrika takımı olarak performans göstermek ve büyük sonuçlar elde etmek için aynı derecede baskı olduğunu düşünüyor.

"Baskı aynı, çünkü sürücüler ve takımlar podyuma çıktıklarında mutlu oluyorlar; takımın hedefi de bu."

"Podyumda olmak ilk beşte olmaktan daha iyidir ve bir yarışı kazanmak podyumda olmaktan daha iyidir. Dolayısıyla iyi bir atmosfere sahip olmak ve biraz esprili olmak, üzerinizde baskı olmadığı ya da hırslı olmadığınız anlamına gelmez."

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hırsımız bir fabrika takımıyla aynı çünkü mümkün olan en iyi sonuç için mücadele etmek üzere buradayız. Ancak takımda daha az insan olduğu ve daha fazla tanıdık olduğu doğru."

"Her zaman takım içinde iyi bir atmosferin büyük bir yardım olduğunu söylerim. Ancak Repsol Honda takımında atmosfer doğruydu."

"Ama tabii ki Japon kültürü ile İtalyan kültürü, İspanyol kültürü ile Amerikan kültürü farklı. Sonuçlar iyiyse her atmosfer iyidir."

Marquez, Ducati ile ilk podyumunu Portekiz Grand Prix'sinde 8. sıradan 2. sıraya yükseldiği sprint yarışında elde etti.

Grand Prix'de ilk 5'e giren Marquez, Ducati fabrikasından Francesco Bagnaia ile yaşadığı ve yarış olayı olarak kabul edilen temasın ardından gerçekleşti.