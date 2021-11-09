Marquez, görme sorunları nedeniyle Valencia'da da yarışamayacak!

Honda sürücüsü, Portimao yarışından önceki hafta, toprak zeminde antrenman yaparken kaza yaptı ve Honda, İspanyol sürücünün beyin sarsıntısı yaşadığını açıkladı.

Algarve Grand Prix'si öncesinde kontrolden geçen Marquez, hâlâ bu olayın semptomlarıyla karşı karşıyaydı ve bu yüzden hafta sonu yarışmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Honda patronu Alberto Puig, Algarve'deki hafta sonunda Marquez'in bu hafta Valencia'da yapılacak son yarışa katılmayabileceğini ve durumunun pazartesi netleşeceğini söylemişti.

Honda, Marquez'in bu hafta sonu yapılacak Valencia GP'de de yer almayacağını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre Marquez, geçirdiği beyin sarsıntısının ardından, 2011 Sepang yarışında, bir çakıl taşının isabet ettiği sağ gözündeki sinire zarar verdi. Bu da şu an Marquez'in görme sorunları yaşamasına yol açıyor.

Marquez’in göz doktoru Doktor Sanchez Dalmau, “Bugün olan olaydan sonra Marc Marquez’e yapılan tetkiklerde, pilotun çift görme sorunu yaşadığı ve sağ superior oblik kasındaki dördüncü sinirinde bir felç olduğu saptandı.”

“Düzenli güncellemelerle beraber geleneksel bir tedavi yapılmasına karar verildi. Dördüncü sağ sinir, 2011’de zarar gören sinirdi.” dedi.

Bu hafta sonu Marquez'in yerini, muhtemelen Algarve GP'de, altı kez dünya şampiyonunun yerini alan ve 15. olan HRC test sürücüsü Stefan Bradl alacak.

Marquez ayrıca 18-19 Kasım'da Jerez'de yapılacak Jerez testinde de yer almayacak, ki bu testte Honda'nın 2022 için planladığı yeni RC213V ile çok değerli kilometreler tamamlayabilirdi.