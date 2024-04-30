Marquez: "Gelecek yıl için birden fazla fabrika seçeneğim var"

Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, Honda ile devam eden anlaşmasını feshederek 2024 için Ducati'nin uydu takımı Gresini'ye imza attı.

2024'ün ilk üç yarışında, sprint yarışlarında iki kez podyuma çıkan Marquez, geçtiğimiz hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonundu aldı ve Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia ile zafer için mücadele etmesinin ardından pazar günü ikinci oldu.

Marquez'in şu anda Gresini Racing ile yalnızca bir yıllık anlaşması bulunuyor ve 2025 yılı için adı Jorge Martin ve Enea Bastianini ile beraber Ducati fabrika takımıyla anılıyor.

Marquez 2025'te fabrika sürüşü için tek seçeneğinin Ducati olmadığını öne sürdü.

"Önemli olan sonuçların geliyor olması. Şimdiye kadar hız vardı ama sonuç yoktu."

"Bakalım Le Mans'ta bunu doğrulayabilecek miyiz? Her zaman söyledim: pistte ne kadar hızlı giderseniz, o kadar çok seçeneğiniz olur."

"Önemli olan planımın iyi gitmesi, iyi sonuçlar alınca fabrika takımlarının benimle temasa geçmesi ve şimdiden bazı görüşmeler yapılmış olması."

"Zihinsel olarak ne istediğim konusunda oldukça netim."

Ducati fabrika koltuğunun kendisine bağlı olup olmadığı sorulduğunda Marquez, "Genel olarak pek çok şeye bağlı. Fakat önemli olan net olmam ve tek bir seçeneğe sahip olmamam."