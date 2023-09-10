Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor

Honda sürücüsünün Japon markasıyla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ancak gelecek yıl için sözleşmesini feshedebileceğine dair söylentiler devam ediyor.

San Marino Grand Prix hafta sonu boyunca, altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan sürücünün, kardeşi Alex'in şu anda yarıştığı Gresini Ducati takımına geçebileceği söylentileri iyice hız kazandı.

Marquez defalarca gelecek yıl için Honda ile sözleşmesi olduğunu belirtti, ancak üreticinin şampiyonadaki sorunları devam ettikçe bu söylentiler daha da güçlendi.

Cumartesi günü spekülasyonların dikkat dağıtıcı olup olmadığı sorulan Marquez, "Hayır, bu asla dikkat dağıtıcı bir şey değil, işimizin bir parçası. Perşembe günü bile daha fazla [spekülasyon] çıktı."

"Bu yüzden keyif alıyorum, ama biliyorsunuz, zaten 30 yaşındayım, yarış pistine odaklanıyorum, takımıma odaklanıyorum, en iyisini bulmaya çalışıyorum."

"Pazartesi günü önemli bir testimiz var ve evet, bu da işimizin bir parçası ama sorun değil." şeklinde cevap verdi.

Marquez Cumartesi günkü sprint yarışına dokuzuncu başladı ancak küçük kardeşi tarafından geçilmesinin ardından 10. sıraya geriledi.

2019 Moto2 şampiyonu, eski Honda fabrika takım arkadaşını 10. virajın iç kısmında geçerken, Marc Marquez hafifçe açıldı.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez Cumartesi günkü yarışın, özellikle geçen hafta sonu Barselona'da düzenlenen Katalonya GP ile kıyaslandığında "fena olmadığını" kabul etti, ancak daha uzun bir mesafede bu tur sürelerini koruyamayacağını vurguladı.

Marquez, "Bugünkü yarışın genel olarak kötü olmadığı doğru, Montmelo'daki gibi değildik. Daha yakındık, sorun bunu nasıl yapacağımızdı."

"Dün, gördüğünüz gibi, diğer Hondalarla birlikteydim, çünkü sadece yumuşak bir şekilde sürüyordum, sadece sınırı anlamaya çalışıyordum ve hepsi bu."

"Bugün fazladan bir şeyler yaptım ama fazladan bir şeyler yapmak fiziksel olarak çok zorlayıcı ve uzun bir yarış mesafesi için tüm turları zorlamak zor olacak."

"Sıralama ve antrenman gibi tek turluk mücadelelerde iyi olduğum doğru ama sprint yarışında ilk turlarda en iyileri takip edecek tempom yoktu."

"Sonra kardeşim Alex bana dokundu ve sonra onun daha fazla sürücüyle olduğunu gördüm ve antrenmanda daha iyi bir tempoya sahip olduğumuzu biliyordum. Yaptığım şey, diğerleriyle arayı açmak için onun geçmesine izin vermekti."

"Sonra 1 dk 32.0s yaptım, sıralama turları veya antrenman turları gibi üç, dört tur, her şeyi kullandım, frenlere çok bastım ama sonra gerçek hızım 32.4, 32.6 yaptım. Gerçek hızım buydu."

"Bu turlar sıralama ya da antrenman turları gibiydi ve uzun süre bu şekilde süremem." dedi.