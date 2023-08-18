Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor
Honda'dan ayrılabileceği konuşulan Marc Marquez, her şeye rağmen acele etmeyeceğinde ısrarcı.
Kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Marquez, şu ana kadar hiçbir ana yarışta damalı bayrağı göremedi ve an itibariyle sadece sprint yarışlarında aldığı 15 puanla şampiyonanın diplerinde.
Kendisinin sezonuna bir kez daha sakatlıklar damga vurdu, ancak bu kez bir değişiklik var: an itibariyle Honda da ciddi sorunlar yaşamakta.
Her ne kadar Marquez'in niyeti Honda ile sözleşmesini tamamlamak olsa da, KTM'e gidebileceğine yönelik dedikodular da mevcut.
Sözleşmesi 2024 sezonunun sonunda bitecek olan Marquez ise son kararını vermek için acele etmeyeceğinde ısrarcı.
Marquez, "2024 sezonunda nerede olacağıma yönelik dedikodular bir türlü bitmedi. Her hafta farklı bir söylenti çıkıyor, o yüzden 2025 hakkında konuşmaya başlamayın!"
"Şaka bir yana, elbette Misano'da yeni motosiklet gelecek ve çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek için acelemiz yok."
"Motosikletlerin seviyesini görmem, kendimin de hangi seviyede olduğumu anlamam gayet önemli, nitekim sürekli bir adım daha atmaya çalışıyorum."
"Sezonun ikinci yarısında kendim üzerinde çalışmam ve seviyemi geliştirmem, hatalardan kaçınmaya çalışmam gerekiyor. O zaman gelecek hakkında konuşacağız." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
KTM yorumlarıyla ilgili de konuşan Marquez, "Sonuçta tüm üreticiler aynı hedeflere sahip ve tüm üreticiler en iyi çözümleri bulmaya çalışıyor."
"Ancak son yıllarda Avrupalı üreticilerin motosiklet gelişimi konusunda daha hızlı olduğu görülüyor ve temel fark da bu."
"Ben mühendis değilim, bu durumun nedenini anlamak için fabrikanın içinde değilim. Ancak KTM'nin mühendisleri seçme, proje için en iyisini bulma konusunda agresif bir tarzı olduğu doğru."
"Avrupa tarzıyla hareket ediyorlar, eğer sol taraf iyiyse sol tarafı, sağ taraf iyiyse sağ tarafı tercih ediyorlar."
"KTM için güzel sözlerim var ama rol yaptığım için değil. Eğer bir sürücü hızlıysa ve iyi bir iş çıkarıyorsa, bunu söylersiniz. Aynı şey üreticiler için de geçerli."
"KTM'nin son yıllardaki gelişimi iyiydi, geçmişte Ducati ve Aprilia da aynı şekilde gelişti."
"Dolayısıyla, kendimize odaklanıp onların neyi daha iyi yaptığını anlamamız ve gelişmeye devam etmemiz, hatta kopya çekmemiz gerek." dedi.
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