Marquez: "Geleceğimle ilgili planım net"

Honda'nın sürekli sorun yaşamasıyla Marquez'in tüm kariyerini geçirdiği Honda'dan ayrılacağı ve Ducati'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

Misano'da 2024 Honda prototipiyle test yapan ve bu testten hayal kırıklığıyla ayrılan Marquez, geleceğiyle ilgili kararı Hindistan veya Japonya civarında vereceğini söylemişti.

Honda'nın ev sahibi olduğu yarış öncesinde Marquez, gelecek sezon hangi yöne gideceği konusunda ağzını sıkı tuttu.

Gelecek sezon nerede yarışacağına karar verip vermediği sorulduğunda Marquez, "Kafamdaki plan oldukça net."

"Zihinsel açıdan kendimle ya da mevcut durumla ilgili en iyi şeyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum."

"Sadece burada değil, son dönemde Honda ile beraber en iyi çözümü bulmak, proje için daha iyi bir geleceğe sahip olmak ve mümkün olan en kısa sürede en iyi sonuçları elde etmek için elimizden geleni yaptık."

"Hedef aynı: projeyi gelecekte daha iyi bir konumda getirmek ve bunun için de en iyi yolu bulmak" cevabını verdi.

Ancak Marquez, bu hafta sonu Honda'nın ana pistinde geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmayacağını açıkladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu hafta sonu bu konuda hiçbir haber olmayacak. Toplantılar olacağı doğru, ancak bu geçen yıl veya iki yıl önce ile aynı."

"Honda ve HRC patronları [piste] geliyor ve her zaman sürücüleri görmek, onlarla konuşmak ve durumun nasıl olduğunu görmek istiyorlar."

Marquez, Honda'nın Motegi hafta sonunda kendisine söyleyebileceği herhangi bir şeyin, onu gelecek sezon için takımda kalmaya ikna edip edemeyeceği sorulduğunda kaçamak cevaplar verdi.

"Belki de çoktan ikna olmuşumdur! (espri yapıyor)"

"Hiçbir zaman sağ ya da sol demedim. Sadece en iyi çözümü bulmak istediğimi ve proje için en iyisini istediğimi söyledim."

"İşte bu noktada birlikte çalışıyoruz çünkü Honda ile ilişkim bir sürücü-üretici ilişkisi gibi değil."

"Bu özel bir ilişki, uzun yıllardır birlikteyiz. Onlar bana pek çok şey verdi, ben de onlara pek çok şey verdim."