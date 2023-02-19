Marquez: "Geleceğimle ilgili kararı Honda ile vereceğim"

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Honda'nın son yıllarda yarış kazanan bir motosiklet üretememesi, birçok kişinin Marc Marquez'in takımla daha ne kadar devam edebileceğini merak etmesine yol açtı.

MotoGP'deki tüm şampiyonluklarını Honda ile alan Marquez'in sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor ancak yönetime ultimatom verdiği yönünde iddialar var.

Motorsport.com Marquez ile yaptığı özel röportajda, İspanyol sürücüye olası bir erken ayrılık ihtimalini sordu.

İspanyol sürücü, "İyi olan şu ki Honda ile çok iyi bir ilişkim var ve birbirimize çok saygı duyuyoruz."

"Fabrika düzeyinde çok saygı gördüğümü hissediyorum ve ben de 2013'te MotoGP'ye geldiğimden beri onlara saygı duyuyorum."

"İki taraf da birbirine çok fazla şey kattı, bu yüzden her karar ortak alınıyor. Bence aksini yapmak hata olur ve böyle şeyleri zorlamak benim tarzım değil. Her şey ortaklaşa yapılıyor ve sorunsuz ilerlemesi gerekiyor."

"Hayalim yeniden Honda ile kazanmak. Şu anda aklımda olan tek şey bu."

"Planlarım arasında ayrılmak yok, bu Honda'nın son iki yıldır içinde bulunduğu durum nedeniyle ortaya çıkan bir söylentiydi fakat takım değiştirmeyi planlamıyorum."

"Sözleşmemin bitmesine daha iki yıl var, Honda ile sözleşmenizin bitmesine daha iki yıl varken şubat ayında ayrılmayı düşünmek büyük bir hata olur."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

İspanyol sürücü, şimdiye kadar başardıkları göz önüne alındığında, sadece son dönemi düşünmenin hata olacağının da farkında.

"Her şeye bir bütün olarak bakmayı seviyorum ve geriye dönüp baktığımızda, 2013'ten 2020'ye kadar altı şampiyonluk kazandık, sonra sakatlandım ve neredeyse hiç piste çıkmadığım iki yıl geçirdim."

"Fiziksel olarak birçok kez pistteydim ama istediğim gibi süremiyordum ve Honda bundan zarar gördü."

"Honda her zaman zor bir motosiklet oldu. 2018 ve 2019'da birçok yarış kazandım ama diğer Honda sürücüleri bana ayak uyduramadı."

"Umarım bu yıl daha fazla Honda sürücüsünü önde görebiliriz. Aslında sürücü sıkıntımız yok, Alex Rins ve Joan Mir burada, onlar HRC ile fabrika anlaşması olan çok iyi işler yapabilecek iki sürücü."

Marquez iki yıl sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini kabul ediyor, ancak arzusunun Honda ile kazanmak olduğunu açıkça belirtiyor.

"Honda ile konuştuğumuzda her şeye uzun vadeli bakıyoruz. Onlara birçok kez hedefimin kazanmak ve bunu onlarla birlikte yapmak olduğunu söyledim."

"Fakat asıl önemli olan kazanmak. Sonrasında değişebilecek pek çok koşul var. İki yıl içinde Honda'nın nasıl olacağını ya da benim nasıl olacağımı, onlarla devam etmek isteyip istemediğimi ya da onların benimle devam etmek isteyip istemediğini göreceğiz."

"Şu anda tüm bunlar varsayım ve bizi etkilemiyor, bu yüzden ikimiz için de ana hedef birlikte kazanmaya devam etmek."

"Mevcut durum herkes için zor ama özellikle Honda için daha da zor. Benim için zor çünkü kendimi bir Honda sürücüsü, Honda ailesinden biri gibi hissediyorum ve mevcut durum sportif açıdan zor geliyor. Fakat aynı zamanda bu şekilde acı çekmek Honda için de zor."

"Biz Repsol Honda takımıyız ve ister ben, ister takım arkadaşım olsun her yıl şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız. Eğer biz dünyadaki en iyi takımsak, rekorları elinde bulunduran bir takımsak, bunu yapmak zorundayız."