Marquez: "Geçmişte çok şey başardım, şimdi yeniden yapabileceğimi göstermeliyim"

Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan pilot 2024'te Ducati kullanacak. Nihayet yıllar sonra MotoGP şampiyonluğu için anlamlı bir mücadele vermek için gereken donanıma sahip olacak.

Bu aynı zamanda kendisi için zorlu geçen üç yıllık dönemden keyif alan sürücülerle bazı hesaplaşmalar yapmasına da olanak sağlayabilir.

AS tarafından sorulan, Seni yenmek için rakiplerinin çılgınlık yapmalarını normal görüp görmediği sorusuna Marquez, "Evet, ama bunu geçmişte de söyledim, şimdi de söylüyorum ve birkaç yıl sonra da söyleyeceğim, kimse ebedi değildir."

"Evet, geçmişte çok şey yaptım ama başardıklarımı tekrar yapabileceğimi göstermeliyim."

"Kimse ebedi değildir ve içinde bulunduğum durumda bir kişinin bana ne yaptığını ya da bir başkasının bana ne yaptığını düşünmek hata olur."

"Unutmalı ve kendinize odaklanmalısınız."

"Eğer kinle yarışırsam hiçbir yere gidemem."

"En önemli şey olan benim olana odaklanarak yarışmalıyım."

"Daha sonra, pistte hızlı olduğunuzda ve sonuçlar ortaya çıktığında, geçmişte olduğu gibi, çok yüksek bir seviyede sürdüğümde ve oynamak için zamanım olduğunda, bir şey veya başka bir şey yapmayı düşünmek için zamanınız olur."

"Ama şu anda... Onlar benimle oynuyor ve ben onlarla oynayamam." dedi.

2023'ün Gresini Ducati sürücüleri, Fabio di Giannantonio ve Alex Marquez, sırasıyla ilk grand prix ve sprint yarışlarını kazandılar.

Bu da Marquez'in 2024'te Gresini Ducati ile neler yapabileceğine dair beklentileri artırdı.

Marquez, "Benim işim tüm bu beklentilerden kaçmak."

"Bu röportajı benimle 2019'da yapsaydınız, 'hazır olun' derdim."

"Ama şu anda, iki yıldır bir yarış kazanamadım, bir podyumum var. Sezon arasında olduğumuz için seçimimin iyi olup olmadığı konusunda hâlâ şüphelerim var." dedi.