Marquez: "Geçen yıl Gresini ile tek yıllık sözleşme yaptım çünkü kendime güveniyordum"

Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu, 2025 için Francesco Bagnaia ile birlikte fabrika takımı Ducati koltuğu için yarışıyordu.

Ancak, Gresini'de 2023 spesifikasyonlu Ducati'deki zamanının sadece altı yarışında podyuma çıkmasına rağmen, İtalyan üretici geçen yılın şampiyona ikincisi ve şu anki puan lideri Jorge Martin'i terfi ettirecek gibi görünüyor.

Marquez perşembe günü Mugello'daki İtalya Grand Prix'si öncesinde Pramac'a geçmenin bir seçenek olmadığını ve Ducati'de kalmasının Gresini'de bir iş motosikletine sahip olmasına veya fabrika takımına terfi etmesine bağlı olduğunu belirtti.

Ancak Pramac'ın patronu Gino Borsoi cuma günü yaptığı açıklamada takımının 2025 yılında Ducati'nin iş motosikletine sahip tek uydu takımı olacağını söyledi.

KTM'den gelen teklifle birlikte Marquez, 2025'te ne yapacağı konusunda bir yol ayrımında gibi görünüyor.

Bu, Marquez'in yoğun sürücü piyasası spekülasyonlarına dahil olduğu art arda ikinci yıla işaret ediyor ancak bunun istediği bir şey olduğunu kabul ediyor.

Mugello antrenmanlarında beşinci olan Marquez, "Aslında bunu istiyordum."

"Geçen yıl Gresini ile bir yıllık bir sözleşme yapmayı tercih ettim çünkü bu hamleyi yaptığımda kendime ve potansiyelime inanıyordum."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eğer potansiyelinizi gösterirseniz ve hızlıysanız, o zaman seçenekleriniz olur. Şanslıyım ki benim farklı seçeneklerim var."

"Ama elbette bazı önceliklerim var ve bunu bilmesi gereken insanlar, nasıl rahat hissedeceğimi ve önceliklerimi biliyorlar." dedi.

Şampiyona lideri Martin, Pramac'ın şu anda 'dünyanın en iyi takımı' olduğuna inanıyor. 2023'te takımlar şampiyonluğunu kazanan Martin, İspanyol pilotla birlikte sıralamada ikinciliği elde etti ve şu anki formuyla bunu kanıtlamaya devam ediyor.

Marquez'in Pramac'a geçmekten kaçındığı bir dönemde Martin, takımı haklı çıkarmasına gerek olmadığını düşünüyor.

Martin, "Söylenecek başka bir şey yok, geçen yıl dünyanın en iyi takımıydı, takım klasmanında birinciydi."

"Bununla birlikte, her şey söylendi. Şu anda MotoGP'deki en iyi takım o." dedi.