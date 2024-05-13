Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Fransa GP

Marquez: "Galibiyet mücadelesi verebileceğime inanmıyordum"

Marc Marquez, MotoGP Fransa Grand Prix'sinde 13. sıradan gelerek zafer mücadelesine girdiğinde 'tamamen bitkin' olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Ducati sürücüsü, ilk çeyrekte elendiği zorlu bir sıralama turunu geride bıraktı, ancak sprintte kendini toparlayarak yarışı ikinci sırada bitirdi.

Marquez pazar günü de aynısını yaptı, ancak podyuma çıkmak için 17 tur atması gerekti ve ardından iki saniyelik farkı kapatarak yarışı kazanan Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'yı yakaladı.

Bagnaia'yı son turda geçtikten sonra yarışı ikinci bitiren Marquez, yarışın ardından yaptığı açıklamada liderlere ulaştığında galibiyet için mücadele edebileceğine inanmadığını söyledi.

Gresini'nin 1000. GP'sinde 2024 yılının ikinci grand prix podyumunu elde eden Marquez, "Bugün mücadele edebileceğime inanmıyordum çünkü onlara ulaştığımda tamamen bitkin düşmüştüm." 

"Tüm yarış boyunca zorladım, dinlenecek zamanım yoktu ve sonra onlara ulaştım ve atak yapmaya çalıştım."

"Pecco'nun da iyi bir ivmelenmeye sahip olduğunu gördüm. Bu yüzden geçiş noktasını bulmak zordu çünkü 3. virajda da iyi savunma yapıyordu."

"Ama son turda 'Bir şey olup olmadığını görmek için orada olacağım' dedim ve Pecco'nun Martin'e saldırmadığını gördüm, bu yüzden 9. virajda atak yapmayı denedim."

Marquez, VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ile üçüncülük mücadelesine girmemiş olsaydı Fransa GP'sini kazanma şansının daha yüksek olacağına inanıyor.

"O turlardaki mücadele garipti."

"Bazen yarışın hangi kısmında olduğunuzu anlamanız gerekiyor. Eğer bir sürücü arkadan geliyorsa orada iki saniye kaybetmemelisiniz." 

"O şikanda temasla yaklaşık 1.5 saniye kaybettik; pozisyon zaten bendeydi." 

"Ama sonra bu mücadeleyi unuttum ve devam ettim, inanılmaz bir hız yaptık."

"O mücadele olmasaydı daha fazla şansım olacağı doğru çünkü onların arkasında daha fazla tur atabilirdim. Ama bugün elde ettiğim ikincilik çok daha iyiydi."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"

MotoGP
Fransa GP
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"
Martin'in 2024 MotoGP formu, sözleşme görüşmelerinde ona "biraz güç" veriyor

Martin'in 2024 MotoGP formu, sözleşme görüşmelerinde ona "biraz güç" veriyor

MotoGP
Fransa GP
Martin'in 2024 MotoGP formu, sözleşme görüşmelerinde ona "biraz güç" veriyor
Marquez, Le Mans'da sıralamalarda Q1'de elendiği için hâlâ kızgın

Marquez, Le Mans'da sıralamalarda Q1'de elendiği için hâlâ kızgın

MotoGP
Fransa GP
Marquez, Le Mans'da sıralamalarda Q1'de elendiği için hâlâ kızgın
Marc Marquez
Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez: "Bu, Ducati'deki en zor cuma günümdü"

Marquez: "Bu, Ducati'deki en zor cuma günümdü"

MotoGP
Fransa GP
Marquez: "Bu, Ducati'deki en zor cuma günümdü"
Marquez: "Ducati'nin 'referansı' Bagnaia'dan öğrenmek bir zevk"

Marquez: "Ducati'nin 'referansı' Bagnaia'dan öğrenmek bir zevk"

MotoGP
İspanya GP
Marquez: "Ducati'nin 'referansı' Bagnaia'dan öğrenmek bir zevk"
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"
Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

MotoGP
İspanya GP
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor
Marquez: "Bagnaia ile 'eski günlerdeki gibi' mücadele ettik"

Marquez: "Bagnaia ile 'eski günlerdeki gibi' mücadele ettik"

MotoGP
İspanya GP
Marquez: "Bagnaia ile 'eski günlerdeki gibi' mücadele ettik"
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Son Haberler

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"
Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

F1 Formula 1
Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Mick Schumacher için Alpine iddiaları artıyor
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

F1 Formula 1
Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye