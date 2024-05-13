Marquez: "Galibiyet mücadelesi verebileceğime inanmıyordum"

Gresini Ducati sürücüsü, ilk çeyrekte elendiği zorlu bir sıralama turunu geride bıraktı, ancak sprintte kendini toparlayarak yarışı ikinci sırada bitirdi.

Marquez pazar günü de aynısını yaptı, ancak podyuma çıkmak için 17 tur atması gerekti ve ardından iki saniyelik farkı kapatarak yarışı kazanan Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'yı yakaladı.

Bagnaia'yı son turda geçtikten sonra yarışı ikinci bitiren Marquez, yarışın ardından yaptığı açıklamada liderlere ulaştığında galibiyet için mücadele edebileceğine inanmadığını söyledi.

Gresini'nin 1000. GP'sinde 2024 yılının ikinci grand prix podyumunu elde eden Marquez, "Bugün mücadele edebileceğime inanmıyordum çünkü onlara ulaştığımda tamamen bitkin düşmüştüm."

"Tüm yarış boyunca zorladım, dinlenecek zamanım yoktu ve sonra onlara ulaştım ve atak yapmaya çalıştım."

"Pecco'nun da iyi bir ivmelenmeye sahip olduğunu gördüm. Bu yüzden geçiş noktasını bulmak zordu çünkü 3. virajda da iyi savunma yapıyordu."

"Ama son turda 'Bir şey olup olmadığını görmek için orada olacağım' dedim ve Pecco'nun Martin'e saldırmadığını gördüm, bu yüzden 9. virajda atak yapmayı denedim."

Marquez, VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ile üçüncülük mücadelesine girmemiş olsaydı Fransa GP'sini kazanma şansının daha yüksek olacağına inanıyor.

"O turlardaki mücadele garipti."

"Bazen yarışın hangi kısmında olduğunuzu anlamanız gerekiyor. Eğer bir sürücü arkadan geliyorsa orada iki saniye kaybetmemelisiniz."

"O şikanda temasla yaklaşık 1.5 saniye kaybettik; pozisyon zaten bendeydi."

"Ama sonra bu mücadeleyi unuttum ve devam ettim, inanılmaz bir hız yaptık."

"O mücadele olmasaydı daha fazla şansım olacağı doğru çünkü onların arkasında daha fazla tur atabilirdim. Ama bugün elde ettiğim ikincilik çok daha iyiydi."