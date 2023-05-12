Marquez, Fransa GP'de Kalex şasisini test edecek
Marc Marquez, bu hafta sonu Fransa GP'de düzenlenecek olan antrenman seanslarında, Kalex'in Honda için ürettiği yeni şasisini test edecek.
Honda, her ne kadar LCR Honda'dan Alex Rins Amerika GP hafta sonunda kazansa da, şu ana kadar sıkıntılı bir sezon geçirdi.
Geçen seneden bu yana Honda, Alman şasi üreticisi Kalex ile çalışıyor. İlk olarak salıncak gelişimi ile başlayan işbirliği, komple şasi üretimine evrildi. Bu kapsamda hazırlanan ilk şasiyi Stefan Bradl, İspanya GP sonrası düzenlenen testlerde test etmişti.
Marquez, sakatlığı nedeniyle o testlere katılamamıştı. Bu hafta sonu Fransa'da düzenlenecek yarış ile mücadeleye dönecek olan İspanyol sürücü, yeni şasiyi test etme fırsatı bulacak.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu kapsamda hava şartları müsade ederse, Marquez yeni Kalex şasisini ilk antrenman seansında test edecek.
Marquez, "Bu yarışın önemli olmasının nedenlerinden birisi, bir şeyleri test etmektir."
"Hafta sonunda en iyi sonucu alma açısından bir şeyleri test etmek en iyi planlama olmuyor. Ancak sonrasında mücadelenin olmadığı üç hafta olacak. Honda'nın bu bilgilere ihtiyacı var. Sadece ben değil, diğer Honda sürücüleri de test edecek." dedi.
Bradl, Jerez testlerinde kaza yaptığı için çok fazla kullanamasa da yeni şasi hakkında olumlu konuşmuştu.
Honda fabrika takımı sürücüsü Joan Mir de Jerez testlerinde yeni şasiyle birkaç tur atacaktı ancak ilk turda elektrik sorunu yaşayınca bunu yapamadı.
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