Marquez, fiziksel anlamda ne zaman tamamen hazır olacağını bilmiyor

Honda sürücüsü, geçen yılın Temmuz ayında yapılan İspanya GP'de sağ kolunu kırmış ve o günden bu yana pistlerden uzak kalmıştı. Marquez'in beklenen dönüşü Portimao'da gerçekleşti ve ilk yarışını yedinci sırada bitirdi.

Marquez, geçen yılki ikinci Jerez denemesinden bu yana sadece üç kez motosiklet sürdü ve bu yüzden zorlanması bekleniyordu.

Buna rağmen etkileyici bir iş yapan Marquez, Portekiz yarışının son anlarında kolunda güç kaybı hissetti ve bundan ötürü de son bölümde mücadele etmek yerine, yarışı bitirmeye odaklandı.

Marquez, tedavi süreci boyunca doktorlar tarafından sık sık uyarıldı ve bu süreçte motosiklete binmesi yasaklanırken, kolundaki kemiklerin tamamen iyileşebilmesi için, antrenmanlarını mümkün olduğunca hafif tutması istendi.

Bu, Portimao pistinin fiziksel talepleriyle birleştiğinde, Marquez'in tam olarak ne zaman eski formuna dönebileceğini anlamasını zorlaştırdı.

Marquez şu anda koluna baskı uygulamamak adına yarışlar arasında farklı motosikletlerle sürüş yapamıyor. Ayrıca fiziksel antrenmanlarını da mümkün olduğunca hafif tutmak zorunda kalıyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ne zaman tamamen formda olacağı sorusuna Marquez, "Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum, çünkü çoğu şey piste ve onun fiziksel bir pist olup olmadığına bağlı."

"Mesela Portekiz'deki son yedi tur dirseğimi yere dahi değdiremedim."

“Oldukça tuhaf bir sürüş stiliyle sürüyordum ve bu yüzden hiçbir şey yapamıyordum."

"Portekiz GP'sinden önce doktorlarla tartıştığımız bir başka önemli konu, tekrar yarışmaya başladığım için evde çok daha az antrenman yapabileceğimdi."

"Bu, artık yarışlar arasında motosikletlerle antrenman yapamayacağım anlamına geliyor. Sadece üç veya dört gün spor salonuna gidiyorum ve çok fazla ağırlık çalışmıyorum. Kemik artık iyi bir şekilde kaynadı, ancak uyguladığımız kuvvetler konusunda dikkatli olmak istiyorum. "

"Her gün ve her hafta çok fazla çalışmıyorum. Bu, tabii ki fiziksel anlamda iyi bir seviyeye gelmemin zaman alacağı anlamına geliyor."

“Ancak doktorların tavsiyelerine uymalıyım, çünkü bana MotoGP motosikletine geri dönme fırsatı verdiler."

"Bu yüzden yarış hafta sonu motosiklete bineceğim ve bir sonraki kontrolden sonra kemiğin nasıl olduğunu ve biraz daha fazlasını yapıp yapamayacağımızı göreceğiz."

"Bir sonraki kontrol Jerez'den sonra olacak." cevabını verdi.

Portimao'da aldığı 9 puanın ardından Marquez, şu anda şampiyonayı lider Fabio Quartararo'nun 52 puan gerisinde 14. sırada götürüyor.