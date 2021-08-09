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Marquez: "Espargaro ile olan temas sadece bir yarış olayıydı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda'dan Marc Marquez, Pazar günkü MotoGP Steiermark Grand Prix'sinde yaşadıkları temasın ardından Aleix Espargaro'nun eleştirilerine yanıt verdi.

Marquez: "Espargaro ile olan temas sadece bir yarış olayıydı"

Marquez, pazar günü gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinde, iki defa aynı virajda Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ile temas yaşadı. Haliyle bu durum İspanyol sürücüyü bayağı sinirlendirdi.

İlkinde Marquez'in çok geç frenle ilk virajda  Espargaro'ya karşı agresif bir hamle yaptığı görülüyordu, ancak ikincisinde Marquez'in yanında başka bir sürücü olduğu için dışarı açılmak zorunda kaldı ve orada Espargaro vardı.

İkinci olay sonrası Espargaro, 16. sıraya kadar geriledi ve sonunda bir motor sorunu yaşayarak yarış dışı kaldı.

Marquez'e ceza verilmemesinden ötürü hakemleri eleştiren Espargaro'ya yanıt, Honda sürücüsünden geldi. Marquez, olaylarda sınırları aştığına inanmadığını ve olaylarda suçun %50'ye 50 olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Marquez, Espargaro'nun aşırı tepki gösterip göstermediği sorulduğunda Marquez, "Aleix'i tanıyoruz."

"Hollanda'da son şikanda bana dokundu ve neredeyse kaza yapıyordum. Buna rağmen hiç şikayet etmedim."

"Buradaki ilk yarışta da büyük temas var, [Joan] Mir beni geçmeye çalıştı ve büyük bir temas yaşadım, bana dokundu ve şikayet etmedim."

"Yani, bu bir yarış. Her zaman dürüstçe konuşmaya çalışırım, ilk yarışta eğer biri bir hata yaptıysa o kişi bendim çünkü o biraz genişten döndü ve ben de oraya girdim çünkü eğer o virajda şüphe duyuyorsanız, birinin gelip birçok pozisyon kazanması mümkündür."

"Bu yüzden içeri girdim, bu kadar büyük bir temas olmasını beklemiyordum ama oldu."

"İkincisi ise onun hatasıydı. Ondan daha iyi başladım, pozisyon olarak çok iyi bir yerdeydim ve frenaj noktasında ona paralel gittim."

"Fakat freni bırakıp içeri girdi ve Quartararo içerideydi. Bu yüzden temas yaşadık. Yani ilk yarış benim hatamdı fakat ikinci yarış onun hatasıydı." dedi.

Marquez, kırmızı bayraktan önceki ilk yarışta lider grubun içerisindeydi fakat yeniden startta lastikleri değiştirdi ve istediği performansı gösteremeyerek sekizinci oldu.

"Kesinlikle ilk yarışta potansiyel ve performans çok yüksekti, kendimi çok iyi hissettim. Tüm hafta sonu hızım 1:24'ün ortalarında hatta daha altındaydı."

"İlk yarışta çok iyi bir şekilde sürdüm ve çok rahattım. Ancak ikinci yarışta, hem piste çıkış turunda hem de ilk turda bir şeylerin doğru gitmediğini fark ettim."

"Motosiklet aynıydı, ilk yarıştan sonra sadece lastikleri değiştirdik ve ikinci yarışta piste çıkış turundan itibaren yol tutuş yoktu. Tüm yarış boyunca motosikletin arka tutuşuyla mücadele ettim."

"Tek değişikliğin lastikler olduğu doğru ama sadece lastiklerden şikayet edemeyiz. Durumu anlamamız gerekiyor çünkü herkes aynı hamura ve aynı lastiklere sahip."

"Ancak bir lastikten diğerine biraz performans kaybedebileceğimiz ortada. Belki de bugünün ana sebebi buydu.”

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