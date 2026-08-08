Marc Marquez: "Eskiden güçlü olduğum virajlarda artık daha yavaşım"

Marc Marquez, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seansını lider Marco Bezzecchi'nin Aprilia'sının 0.7 saniyeden fazla gerisinde 7. sırada tamamladı.

Daha dikkat çekici olan ise Marquez'in VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun 0.3 saniyeden fazla gerisinde kalmasıydı. Kardeşi Alex Marquez de zaman ekranında çok küçük bir farkla gerisinde yer almasına rağmen oldukça güçlü bir performans sergiledi.

Günün sonunda konuşan Marc Marquez, sürüş stilinin Silverstone gibi hızlı ve akıcı virajlardan oluşan pistlerde kendisini dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi. Önceki yıllarda güçlü olduğu yönlerini kullanarak bu açığı kapatabildiğini belirten İspanyol sürücü, ancak fiziksel durumunun 2026'da buna artık izin vermediğini ifade etti.

Gresini Ducati ile mücadele eden kardeşi Alex Marquez'i neden takip ettiğinin sorulması üzerine Marc şöyle konuştu: "Bazı bölümlerde onun çok hızlı olduğunu gördüm. Onu kopyalamaya ve takip etmeye çalıştığımda ise durum daha da kötüleşti çünkü motosikleti fazla zorladım ve daha da fazla zaman kaybettim."

"Bu biraz da sürücünün karakteriyle ilgili. 33 yaşında hâlâ biraz adapte olabiliyorum ama sürüş stili sürüş stilidir."

"2013'ten beri aynı pistlerde güçlü olduğum bölümler ve zorlandığım bölümler hep aynı. Bu nedenle akıcı virajlar benim zorlandığım yerler."

"Geçen yıl da Silverstone'da aynı noktalarda zorlanıyordum. Ancak yön değişimlerinde veya başka bazı bölümlerde bunu telafi edebiliyordum. Bu yıl ise bunu yapamıyorum."

"Bu yıl yine aynı noktalarda zorlanıyorum ancak geçen yıl güçlü olduğum bölümlerde artık biraz daha yavaşım çünkü bunun nedenini biliyoruz: Omuz sakatlığım. Bakalım bunu yönetip hafta sonunun keyfini çıkarabilecek miyiz."

Marquez, 10. dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda geleneksel olarak güçlü olduğu pistlerde büyük fırsatları değerlendirmeyi, Assen gibi kendisine daha az uyan pistlerde ise puan kaybını sınırlamayı hedefleyen net bir strateji belirlemiş durumda.

Ancak İspanyol sürücü, Silverstone'da ilk beş içinde yer almanın bile kendisi için ciddi bir mücadele olacağını kabul etti.

"Dün, özellikle Assen veya burası gibi pistlerin akıcı virajlarında Aprilia'nın oldukça güçlü olduğunu konuşuyorduk."

"Ama doğru şekilde çalışıyoruz ve en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Şu anda podyumdan uzağız ancak ilk beşe daha yakınız. Yine de henüz ilk beşin içinde değilim. Bu nedenle çalışmaya devam edip ilk beşe girmeye çalışmalıyız."

Marquez, Assen'e kıyasla Silverstone'daki durumunun biraz daha umut verici olduğunu da söyledi: "Assen'e kıyasla potansiyelimizin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Benzer bir konumdayız ancak Assen'e göre biraz daha iyimserim."

33 yaşındaki sürücü, hem Fabio Di Giannantonio'nun hem de kardeşi Alex Marquez'in şu anda kendisinden daha iyi durumda olduğunu ancak iki Ducati'nin de Aprilia'yı zirvede zorlayacak seviyede olmadığını belirtti.

"Alex ve Diggia hızlı. Gerçekten çok hızlılar ancak Aprilia biraz daha hızlı veya biraz daha istikrarlı. Dolayısıyla göreceğiz."

"Elbette motosikletlerin güçlü ve zayıf yönleri var. Sezon boyunca artık şunu çok net anladık: Akıcı virajların bulunduğu yerlerde Aprilia bizden daha hızlı, dur-kalk karakterindeki virajlarda ise biz onlardan daha hızlıyız."

"Ancak bugün gördüğümüz gibi, en hızlı Ducati biz değiliz. Bu nedenle çalışmaya devam edeceğiz."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images