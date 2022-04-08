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MotoGP / Amerika GP Haberler

Marquez, Endonezya'da yaptığı kazayla ilgili pek bir şey hatırlamıyor

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, iki yarış kaçırmasına sebep olan Endonezya kazasını pek hatırlamadığını itiraf etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Marquez, Endonezya'da yaptığı kazayla ilgili pek bir şey hatırlamıyor
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Honda pilotu, bir ay önce Mandalika'da ısınma turlarında yaptığı kazanın ardından Endonezya GP'sinden çekilmek durumunda kaldı.

Marquez sonrasında bir kez daha çifte görme sorunu ile karşılaştı, bu nedenle Arjantin GP'sinde de yarışamadı. Marquez aynı sorun nedeniyle 2021'de de iki yarış kaçırmıştı.

Kişisel doktorlarının muayenesinden geçen Marquez, bu haftasonu gerçekleştirilecek ABD GP'si için yarışma izni aldı. Bu onun için iyi bir haber, nitekim COTA onun en sevdiği pistlerden birisi.

Ancak yerel saatle 13:30'da resmi bir MotoGP sağlık kontrolünden geçmesi de gerekecek.

Perşembe günü konuşan Marquez, Mandalika'da yaptığı kazayı pek iyi hatırlamadığını itiraf etti.

Marquez, "Açıkçası kaza ile ilgili pek bir şey hatırlamıyorum. Kazanın videosunu izledikten sonra ne olup bittiğini kaza anına göre daha iyi hatırladım."

"Endonezya GP'si kariyerimin en kötü yarışlarından birisiydi çünkü çok fazla kaza yaptım. Bu kazaların bazılarına anlam veremedim, özellikle de son yaptığım kazaya. Yeni ön lastiklere sahiptim."

"Fakat geçmiş geçmişte kaldı, şimdi yeniden kendime güvenme ve ilerlemeye devam etme zamanı."

""Elbette kaza zordu ama olaydan sonraki hafta daha da zordu. Neyse ki buradayım, bu gayet olumlu." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, Endonezya hafta sonunda arka tarafta yol tutuşu eksikliğinden ötürü sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntının en büyük sebebi, Michelin'in Mandalika'ya özel olarak yüksek sıcaklara daha dayanıklı olduğu gerekçesiyle en son 2018 Malezya GP'sinde kullanılan lastiklerle gelmesiydi

Michelin yarışın ardından Honda'nın farklı lastiklere nasıl uyum sağlayacağını bilmediğini öne sürmüştü.

Autosport tarafından yaptığı kazanın temel nedeninin lastikler olup olmadığı sorulduğunda, Marquez, Michelin'in açıklamasına göndermede bulundu.

Marquez, "Şanslıydım çünkü görüş sıkıntıları yaşamaya başlasam bile vücudum iyiydi" 

"İki yarış kaçırmış olsam bile kendimi şanslı hissediyorum."

"Kazanın sebebi, bu yarışa özel getirilen lastiklere adapte olamamamız veya motosikleti bu lastiklere uygun ayarlayamamış olmamızdı." dedi.

Marquez ayrıca geçen hafta Arjantin'e dönmek istediğini ancak oraya gitmek için "yeterince motive hissetmediğini" kabul etti ve bu hafta sonu galibiyet savaşı veremeyeceğini söyledi.

Marquez, "Bu hafta sonu için ana odağım galibiyete ulaşmak değil, bunu yapabileceğimi hissetmiyorum."

“Özgüvenimi geri kazanmak istiyorum, Endonezya'dan sonraki hafta gerçekten zordu."

"Arjantin'e gelip yarışmak için motive bile olamadım ve sakin kalmayı tercih ettim."

"Sadece özgüvenimi geri kazanmaya çalışacağım ve iyi hissetmiyorsam zorlamayacağım, zorladığım takdirde Endonezya'da olduğu gibi beklenmedik bir çöküş yaşayabilirim." dedi.

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