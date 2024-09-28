Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"
Marc Marquez, MotoGP'nin sprint yarışında 12. sıradan başlayıp ilk üçe girmesine rağmen pazar günkü Endonezya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı beklemediğini söyledi.
Gresini Ducati sürücüsü, Endonezya'a gerçekleşen sprinti üçüncü sırada bitirdi.
Seansın ardından konuşan Marquez, "Dün çok zorlanıyordum, bugün ikinci antrenman seansında büyük bir adım attık ama sıralamada büyük bir hata yaptık ve turu tamamlayamadık."
"12. sıradan başlamak yarışımızı çok etkiledi, ancak hızımız yerindeydi ve podyum için mücadele edebileceğimizi gösterdik. Bu yüzden çok mutlu oldum."
"Ancak, ilk turdan sonra, ön sıradan başlasaydım bile aynı pozisyonda bitireceğimi görebiliyordum."
Marc Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Antrenman sırasında GP23'ünü ayarlamakta zorlanan Marquez'in yarış koşullarındaki temposu onu cesaretlendirse de, Pazar günkü yarışta 12. sıraya gerilemesine neden olan sıralama sorunları Marquez'i daha da hayal kırıklığına uğrattı.
"Her zaman böyle bir ilk tur atamayacağız."
"İyi hissettim ama bu normal bir şey değil, bu yüzden yarın geri dönmek için daha fazla zaman ayıracağız. Bu, öne yakın olup olmadığımızı görmek için ilk turlarda ne kadar zaman kaybettiğimize bağlı olacak."
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