Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Endonezya GP

Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"

Marc Marquez, MotoGP'nin sprint yarışında 12. sıradan başlayıp ilk üçe girmesine rağmen pazar günkü Endonezya Grand Prix'sinde zafere ulaşmayı beklemediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Takaaki Nakagami, LCR Honda
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fabio Di Giannantonio, VR26 Yarış Takımı
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing Team'in Ducati'si kaza sonrası
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Alex Marquez, Gresini Racing
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı, kaza sonrası hasarlı deri
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Johann Zarco, LCR Honda
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Johann Zarco, LCR Honda
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Maverick Vinales, Aprilia Racing
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı
97

Gresini Ducati sürücüsü, Endonezya'a gerçekleşen sprinti üçüncü sırada bitirdi. 

Seansın ardından konuşan Marquez, "Dün çok zorlanıyordum, bugün ikinci antrenman seansında büyük bir adım attık ama sıralamada büyük bir hata yaptık ve turu tamamlayamadık."

"12. sıradan başlamak yarışımızı çok etkiledi, ancak hızımız yerindeydi ve podyum için mücadele edebileceğimizi gösterdik. Bu yüzden çok mutlu oldum."

"Ancak, ilk turdan sonra, ön sıradan başlasaydım bile aynı pozisyonda bitireceğimi görebiliyordum."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Antrenman sırasında GP23'ünü ayarlamakta zorlanan Marquez'in yarış koşullarındaki temposu onu cesaretlendirse de, Pazar günkü yarışta 12. sıraya gerilemesine neden olan sıralama sorunları Marquez'i daha da hayal kırıklığına uğrattı.

"Her zaman böyle bir ilk tur atamayacağız."

"İyi hissettim ama bu normal bir şey değil, bu yüzden yarın geri dönmek için daha fazla zaman ayıracağız. Bu, öne yakın olup olmadığımızı görmek için ilk turlarda ne kadar zaman kaybettiğimize bağlı olacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Martin: "Hatamın nedenini bilmiyorum"
Sonraki haber Quartararo: "Motosiklet yüzünden hiç geçiş yapamıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Formula 1
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Formula 1
Singapur GP
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir
Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"

Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"

MotoGP
Endonezya GP
Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"
Marc Marquez
Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"

Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"

MotoGP
San Marino GP
Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

MotoGP
Aragon GP
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı
MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!

MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!

MotoGP
Aragon GP
MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!
Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

MotoGP
Aragon GP
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

MotoGP
Avusturya GP
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı
Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"

Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"

MotoGP
Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"

Son Haberler

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"

F1 Formula 1
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor

MGP MotoGP
Endonezya GP
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

F1 Formula 1
Singapur GP
Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye