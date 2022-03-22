Marquez, Endonezya GP sonrası yine çift görme sorunu yaşıyor!

Haberi dinle

Marquez, pazar günkü Endonezya GP'sinin ısınma turlarında yedinci virajda oldukça sert şekilde yere düşmüştü. Tekrarlarda İspanyol sürücünün motosikletinin üzerinde fırladığı ve ardından büyük bir süratle yere çarptığı görüldü.

Yerde taklalar atan Marquez, kolunun yanı sıra başına sert darbeler aldı. Hastaneye götürülmesinin ardından vücudunda herhangi bir kırık tespit edilmedi fakat hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşıldı. Bundan ötürü de pazar günkü yarıştan çekildi.

Şimdi Marquez'in, geçen yılın sonunda antrenman yaparken düşmesi sonucu oluşan çift görme sorununun tekrarladığı ortaya çıktı.

Honda'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marc Marquez, İspanya'ya dönüş yolculuğu sırasında görme konusunda tekrar rahatsızlık yaşadı ve Barselona'ya geldikten sonra göz doktoru Dr. Sanchez Dalmau'yu görmek adına Barselona'daki hastaneye gitti."

"Yapılan incelemenin ardından çift görme sorunun yeniden ortaya çıktığı doğrulandı."

Şimdi Marquez'in iyileşmek adına gelecekte dinlenmesi gerekecek. İspanyol sürücü ayrıca bir dizi ekstra muayeneye daha girdi fakat başka bir yaralanması olmadığı kesinleşti.

Marquez, sakatlığını şu sözlerle duyurdu: "Bir dejavu yaşıyor gibiyim."

"İspanya'ya dönüş yolculuğunda aniden kendimi kötü hissettim ve görüşüm tekrar kötüleşti."

"Dr. Dalmau'yu ziyaret ettim ve o da yeniden çift görme sorunlarından muzdarip olduğumu doğruladı."

"Neyse ki geçen yılın sonunda yaşadığım sakatlık kadar kötü değil."

"Fakat şimdi dinlenmek ve hastalığımın iyileşme sürecinin nasıl gittiğini görmek için vakit ayırmam gerekiyor."

Marquez, kariyerinde üçüncü kez çift görme sorunu yaşıyor. Bunlardan ilki 2011 yılında Moto2'de yarışırken ortaya çıkmıştı. İkincisi ise geçen yıl yaşandı. İspanyol sürücü antrenman yaparken kaza yaptı ve beyin sarsıntısı geçirdi. Darbeye bağlı olarak da çift görme sorunu ortaya çıktı.