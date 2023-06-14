Marquez: "En büyük hedefim eski seviyeme dönebilmek"
Sakatlıklarını atlatmaya çalışan Marc Marquez, sağlıklı bir şekilde eski seviyesini yakalamayı yeniden şampiyon olmaktan önemli görüyor.
Arka arkaya dördüncü kez bir sezonu sakatlıklarla gölgelenen Marquez'in eski formunda olmadığı çok açık; İspanyol sürücü, bu sezon çıktığı üç ana yarışın hiçbirini tamamlayamamış vaziyette!
Henüz 30 yaşındaki Marquez halen ne kadar hızlı olabileceğini sık sık gösteriyor, ancak gerek kendi durumu, gerek Honda'nın durumu nedeniyle şampiyonluk pek yakın gibi durmuyor.
Altı kez şampiyonluğa ulaşan Marquez, bir şampiyonluk daha alırsa ezeli rakibi Valentino Rossi'yi, iki şampiyonluk daha alırsa rekortmen Giacomo Agostini'yi yakalayacak, ancak kısa vadede bu rekorları pek umursamadığını açıkça belirtiyor.
The Guardian'a konuşan Marquez, "Elbette daha çok şampiyonluk kazanmak her zaman en iyi seçenek. Şu anda altı şampiyonluğum var, yedi veya sekiz çok daha iyi olurdu!"
"Fakat şimdilik en büyük hedefim büyük sakatlığımın üstesinden gelebilmek. Birçok büyük sporcu bunu başaramıyor, ben de halen çabalıyorum. Her geçen gün daha da iyi hissediyorum."
"Eğer sağlıklı bir şekilde eski seviyeme dönmeyi başarırsam, bu bir ya da iki şampiyonluğa göre çok daha önemli olacak." dedi.
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