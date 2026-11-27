MotoGP Valencia GP

Márquez emeklilik kararını açıkladı: “Artık kişisel hayatımı etkileyecek bir sakatlık yaşamaktan korkuyordum"

MotoGP tarihinin en başarılı pilotlarından Marc Márquez, Valencia Grand Prix’sinin kendisi için son yarış hafta sonu olacağını duyurdu. On dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol sürücüsü , emeklilik kararının arkasındaki nedenleri düzenlenen özel basın toplantısında anlattı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 12:56

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez, 27 Kasım Cuma günü Valencia’da düzenlediği basın toplantısıyla yarış kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

İspanyol sürücünün kararı padokta büyük şaşkınlık yaratırken, Márquez emeklilik kararını aslında Motegi ile Endonezya yarışları arasında aldığını ve bu süreçte yalnızca kardeşi Alex Márquez’in haberdar olduğunu söyledi.

Kararının temelinde artık fiziksel kapasitesinden çok risk faktörünün bulunduğunu vurgulayan Márquez, “Motosiklete karşı hâlâ rekabetçi ve hızlı hissediyorum. Ancak artık risk almaya değmediğini düşünüyorum. İnsan olarak bir noktada zihniniz durmanız gerektiğini söylüyor. Vücudunuzun bunu sizin yerinize söylemesini beklemeden durmak gerekiyor."

“Mutlu olmalıyız. Bu, benim için çok zor bir basın toplantısı olacak. MotoGP’ye kendi tarzımla geldim ve buradan da kendi tarzımla ayrılacağım. 2013’ten bugüne kadar inanılmaz keyif aldım. İlk serbest antrenmanlardan önce de söylediğim gibi bu yolculuğun tadını çıkardım. Padokta pek çok kişi bana yardımcı oldu ve bugün bulunduğumuz noktaya gelmemi sağladı. Motosikletler her zaman en büyük tutkum oldu ve olmaya devam edecek. Mutluyum ve gururluyum. Ancak gururum yalnızca kariyerimden değil; tanıştığım insanlardan, takımlardan ve rakiplerden de kaynaklanıyor.”

“Beni nasıl hatırlayacaklarına ben karar veremem. Kariyerim boyunca her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalıştım. Çok yakın arkadaşlar edindim. Bu akşam padoktaki pek çok kişiyle birlikte yemek yiyeceğim. Çok fazla yarış kazandığım için şanslıyım. Başarılarım kalıcı olacak ancak insanların beni nasıl hatırlayacağını bilmek her zaman zor. Tüm vücudumu motosikletlere adadım, her şeyimi verdim. Artık durma zamanı.”

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez, emeklilik kararını ne zaman aldığını ve neden duyurmak için Valencia'yı beklediğini de açıkladı.

“Bunun için özel bir gerekçeye ihtiyacım yok. Kararımı Motegi'den sonra verdim. Bunu bilen tek kişi kardeşim Alex'ti. Açıklamayı yalnızca bugün yapmaya karar verdim çünkü dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmemin tek yolu buydu. Emeklilik hakkında konuşmak enerjimi alırdı. Şampiyonluk için mücadele ettim ve kazandım ancak kararım şampiyon olup olmamamdan bağımsızdı.”

“Kolumla ilgili çok fazla sıkıntı yaşadığımı herkes anlayabilir. Ducati ile bir sözleşmem var ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Mart ayında oldukça iyimserdim ancak ameliyat sonrasında ağrılarım giderek arttı. Her zaman mücadele eden biri oldum ama korkmaya başladım. Motosikletten veya hızdan korkmuyorum. Ancak kişisel hayatımı etkileyebilecek bir sakatlık yaşamaktan korkuyorum.”

“Yılın ikinci bölümünde çok acı çektim ve ağladım. Hızlıyım ve kendimi hâlâ rekabetçi hissediyorum. Bu dünyada yarışmaktan keyif aldım ve keyif almaya devam etmek istiyorum. Ancak artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Bu sabah açıklama yaptım çünkü doğru zamanın bu olduğunu hissettim.”

Márquez, önceki yıllarda da kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü ancak bu kez kararından emin olduğunu söyledi.

“2023'te de bunu düşünmüştüm. Arkadaşlarımla ve ekibimle konuşuyordum. O dönemde hâlâ devam edebileceğimi hissediyordum. O zaman ekibimin yardımına ihtiyacım vardı. Bu kez ise kararım kesindi ve tartışılacak bir şey yoktu. Birinci, ikinci veya üçüncü olmamın hiçbir önemi yoktu. İçgüdülerim bana bunu söyledi. İçgüdülerimi takip ettiğimde her zaman doğru şeyi yaptım. Bunun hem kişisel hem de profesyonel hayatım için doğru karar olduğundan fazlasıyla eminim.”

Kararının kendisine hissettirdiklerini de anlatan İspanyol sürücü, “Mutluluğum ve içgüdülerim bana bunu söyledi. Mutluluğun bedelinin bir fiyatı yok. Motosiklet kullanmak artık eskisi gibi olmayacak. Artık rekabet modunda olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Ailesine ve Ducati yönetimine kararını ne zaman bildirdiğini de açıklayan Márquez, “Babam çarşamba akşamı, annem ise bu sabah öğrendi. Gigi ve Ducati'ye dün akşam haber verdim. Bunu yapmak için doğru zaman gelmişti.Farklı bir şekilde yaptım ve bundan mutluyum. Elbette üzgünüm. Yarışlardan sonraki hayatın nasıl olacağını henüz tam olarak kavrayamadım."

“Dediğim gibi kendimi rekabetçi ve hızlı hissediyorum. Fakat mesele risk. Riski ve karşılığında elde edeceğiniz ödülü ölçmeniz gerekiyor. Artık risk almanın zamanı değildi. Emeklilikle ilgili söylentiler konusunda net değildim ancak kimse emekli olacağımı söylemedi. Hiçbir zaman açık konuşmadım çünkü bunu yapmak çok zordu. Bu nedenle aileme, yakınlarıma ve takımıma mümkün olan en son anda haber verdim.”

Márquez, emekliliğin ardından hayatına nasıl devam edeceğini henüz bilmediğini de belirtti.

“100'den sıfıra bir anda inemezsiniz. Motosikletlere tutkuyla bağlıyım ve antrenman yapmayı seviyorum. Formda kalmaya çalışacağım. Hayat devam ediyor. Bu, hayatımda büyük bir değişim olacak. Emekli olan diğer pilotlar gibi benim için de büyük bir şok olacak. Bundan sonra ne yapacağımı anlamak için zamana ihtiyacım olacak.”

“Kararımı verdiğimden beri hiçbir şüphe yaşamadım. Sakin bir şekilde ve kendi başıma karar verdim. Birkaç yarış öncesinden beri bunu düşünüyordum ancak doğru zamanın geldiğini hissettim. Biz de insanız ve korku hissetmeye başladım. Bu, odaklanma yeteneğimi kaybettiğim anlamına gelmiyor. Ancak riskler hakkında düşünmeye başladım. Son yıllarda ne kadar çaba gösterdiğimi ve neler yaşadığımı anlamaya çalıştım.”

“2020 yılında bunu anlamaya başladım. Daha önce padok dışında bir hayat olmadığını düşünüyordum. Ancak aslında başka bir hayat da var.”

“Geleceğin nasıl olacağını bilmiyorum ancak sonuçta hepimiz MotoGP'nin bir parçasıyız. Bazı sürücüler daha fazla, bazıları daha az yarışacak ama MotoGP devam edecek. Yeni karakterler ortaya çıkacak ve gösteri aynı şekilde sürecek.”

“En önemli şey, benim bu yolculuğa başladığım gibi bitiriyor olmam. Gelecek yıl şampiyonaya yakın olacağım çünkü kardeşim burada olacak. Alex hayatımdaki en önemli insan. Ancak gösteri devam edecek.”

Márquez, emekliliğin ardından motosikletlerden tamamen uzaklaşmayacağını da belirtti.

“Motosikletlere tutkuyla bağlıyım. Antrenman yapmaya ve formda kalmaya çalışacağım. Hayat devam ediyor. Ancak bundan sonra ne yapacağımı anlamak için zamana ihtiyacım olacak.”

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- Motorsport.com Ekibi

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