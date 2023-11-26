Marquez: "Elde ettiğim podyum Honda'ya teşekkür etmenin en iyi yolu"

Bu hafta sonu, fabrika HRC sürücüsünün 11 yıl ve altı premier sınıf şampiyonluğunun ardından 2024'te Gresini Ducati takımına geçmeden önce takımla son yarışı olacak.

Cumartesi sabahı 9. sırada noktaladıktan sonra sprint yarışını Pramac'tan Jorge Martin ve fabrika KTM sürücüsü Brad Binder'in arkasında 3. sırada tamamladı.

Bu onun geçen ayki Japonya GP'sinden bu yana ilk podyumuydu.

Yarıştan sonra konuşan Marquez, şunları söyledi: "Kendimi ve duygularımı kontrol etmeye çalıştım, ancak podyuma geldiğimde ve halkımın yüzlerini gördüğümde duygularımı kontrol etmek çok zordu."

"Tamam, bu sadece bir sprint yarışı ama bu hafta sonu %100'ümü ortaya koymaya çalıştım; çünkü hayallerime ulaşmamda bana yardımcı olan herkese teşekkür etmenin en iyi yolu bu."

"Daha önce de söyledim, çok fazla teşekkür edebilir ve hediye verebilirsiniz ama en iyi hediye yarış pistindeki sonuçlardır."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

"Sanırım beni tanıyorlar, çünkü Santi [Hernandez, ekip şefi] yarıştan önce bana gelip 'Dikkatli ol, seni tanıyorum, çok fazla risk alma' dedi. Ama beni tanıdıkları üzere, yarışta bir kez daha elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Marquez'in güçlü performansı, son iki sezonda rekabet gücü kötüleşen RC213V ile devam eden mücadelesine rağmen geldi.

Cumartesi günü elde ettiği sonucun bu motosikletle nasıl mümkün olduğu sorulduğunda Marquez, Cuma günü bu hafta sonu yapmaya hazır olduğunu söylediği gibi daha fazla risk aldığını söyledi.

"Bu sonuç; sevdiğim bir pist, daha fazla risk almak ve motivasyonun bir kombinasyonu."

"Şampiyonanın ortasında motivasyonu korumanın zor olduğu doğru. Birçok kez kaza yaptım bu nedenle Katar'da hedefim kendime güven oluşturmak için yarışı bitirmekti. Çünkü Katar'da kaza yaparsanız, buraya daha az özgüvenle gelirsiniz."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

"Malezya'da, Katar'da kendime güvendim ve burada oldukça zorladım."

"Bugün ilk virajda iki kez neredeyse kaza yapıyordum ama çok yaklaşmıştım. Sonunda yarışı bitirebildim."

"Yarışta da da aynısını yapmaya çalışacağım, tabii ki her şey mümkün. Yarışı bitirmek istiyorum ama hedefim ilk beşe girmeye çalışmak."