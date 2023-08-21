Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Honda'dan istediği desteği alamadığını hisseden Rins, kısa süre önce iki sezonluk anlaşmasını feshetti ve Yamaha ile anlaşarak yeniden bir fabrika sürücüsü olma fırsatını değerlendirdi.

Rins'in ayrılığı bir LCR Honda koltuğunu boş bıraktı, birçok sürücü de gözünü bu koltuğa dikmiş vaziyette.

Honda'nın bu koltuk için önceliği Iker Lecuona'ya verdiği bilinmekteydi, fakat son dönemde öne çıkan isim Johann Zarco.

Son üç sezondur Pramac Ducati ile yarışan Zarco'ya Ducati tarafından "bir sene MotoGP, sonrası için WSBK koltuğu" vadedildi, Honda ise 2+1 şeklinde bir sözleşme önermekte.

Cumartesi günü çıkan dedikodular ise Zarco'nun LCR ile anlaşmaya vardığı, resmi açıklamanın en kısa süre içinde yapılacağı yönünde.

Zarco hakkında konuşan Marquez, "Eğer ki aramıza katıldıysa kendisine hoş geldin diyorum. Gerçekten hızlı bir sürücü, diğer takımlarla büyük tecrübe edinmiş bir isim."

"Dolayısıyla sadece hoş geldin diyebilirim, açıkçası LCR Honda'nın boş koltuğuna kimin geçeceğiyle hiç ilgilenmiyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin WSBK teklifinin cezbedici olduğunu itiraf eden Zarco ise her şeye rağmen halen MotoGP'de yapacak işleri olduğunu düşünüyor.

Zarco, "Son kararımı hafta sonu bitmeden vereceğim, eve döndükten sonra farklı düşüncelere varmak istemiyorum. Gelecek hafta kendimi özgür hissetmek istiyorum."

"İki teklif de oldukça net. Honda uzun vadeli bir proje öneriyor, ben de tecrübemin yardımıyla takıma iyi bilgiler vermekten ve motosikleti en az iki yıl geliştirmekten memnuniyet duyarım."

"Ducati ise bir yılın ardından beni WSBK'da görmekte. Açıkçası kötü bir fikir değil, ancak MotoGP'de halen iyi performans sergiliyorum."

"Yarış kazanmak için hala yarım sezonum var ama hangi projeyle devam edeceğime karar vermeliyim." dedi.