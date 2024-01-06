Marquez: "Ducati'ye beklediğimden daha hızlı adapte oldum"
Gresini Ducati'ye geçen MotoGP şampiyonu Marc Marquez, İtalyan üreticinin motosikletine "beklediğinden daha hızlı" adapte olduğunu söylüyor.
30 yaşındaki İspanyol sürücünün Ducati'nin Valensiya testindeki ilk sürüşü hakkında yorum yapmasına resmi olarak izin verilmedi.
Fakat artık yeni yıla girildiği için yorum yapmakta bir problem bulunmuyor ve DAZN, Honda sürücüsüyle görüşen ilk taraf oldu.
Marquez bu röportajda şöyle dedi: "Aslına bakarsak testten önce gergindim, midemde kelebekler uçuşuyordu."
"Çok şey kazanmış olsam da, bu benim için büyük bir değişiklikti."
"Sonrasında motosiklete bindiğimde, beklediğimden çok daha hızlı şekilde adapte olmayı başardım."
"Çabucak kendimi rahat hissettim, hislerim çok iyiydi. Çok fazla zorlanmadan hızlandım." dedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Gresini Racing
Dereceler de İspanyol sürücünün motosiklette iyi hissettiğini gösterecek kadar iyiydi.
Altı kez MotoGP şampiyonu, "Motosikletleri karşılaştırmayı sevmiyorum, özellikle de basın önünde bunu yapmak doğru değil."
"Fakat Ducati farklı bir sürüş stili gerektiren farklı bir motosiklet. Şimdi şampiyonluğu almış bir motosiklete geçiyorum, yani her şey benim elimde."
"Bu motosiklette hızlı olan pek çok sürücü var."
"Hızım yerinde ama pozisyon açısından pek çok şeyi anlamam ve birkaç şeyi geliştirmem gerekiyor."
"Bunu sadece hızlı olmak için değil, daha tutarlı olmak için yapmam gerekiyor." dedi.
Márquez, Honda'dan sadece mekaniker Javi Ortiz'i yanına alırken, ekip şefi olarak Frankie Carchedi ile çalışacak.
"On bir yıl boyunca aynı insanlarla çalıştım, şimdi yeni bir gruba katılıyorum ama aile içinde çok iyi karşılandım."
"Her şey çok hoş. Bu da daha rahat olmama yardımcı oluyor."
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