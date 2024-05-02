Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP İspanya GP

Marquez: "Ducati'nin 'referansı' Bagnaia'dan öğrenmek bir zevk"

Marc Marquez, Jerez MotoGP düellolarının ardından 2024'te Ducati'nin "referans" sürücüsü olan Francesco Bagnaia'dan öğrenmenin şu ana kadar "zevk" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Dorna

Son iki dünya şampiyonu ve Gresini sürücüsü, geçtiğimiz Pazar günkü 25 turluk İspanya Grand Prix'sinde heyecan verici bir mücadelede zafer için kozlarını paylaştı.

Bagnaia, Gresini Ducati sürücüsü olarak ilk grand prix podyumunu kutlayan Marquez'e sadece 0.372 saniye fark atarak zafere ulaştı.

İkili daha önce de birkaç kez pistte karşı karşıya gelmiş, Bagnaia'nın 2021'de Aragon'daki ilk MotoGP galibiyeti sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in yoğun baskısının ardından gelmişti.

Bu yıl Portekiz'de, ikili tartışmalı bir şekilde çarpıştığında ilk beş için mücadele ediyorlardı.

Her ikisi de zafer mücadeleleri hakkında heyecanlanırken, Marquez, "Portimao'da ona da söylediğim gibi, benim için dünya şampiyonuna ve Ducati grubundaki referansa karşı mücadele etmek bir zevk."

"[İspanya GP'sinde] bir kez daha onun seviyesindeydim ve ona karşı savaşıyordum."

"Sollamaya çalışacak kadar hızım vardı. Bu yüzden ondan bir şeyler öğrenmek benim için şimdiden bir zevk." 

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team podium race

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team podyum yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yine de benden daha güçlü noktaları var, ama bakalım gelecekte biraz daha iyi ve ona daha yakın olabilecek miyim?" dedi.

Şampiyona lideri Jorge Martin'in Grand Prix'de düşmesiyle Marquez şu anda klasmanda 32 puan geride altıncı sırada yer alıyor.

Bu durum, Jerez'de pole pozisyonunu kazanan Marquez'in GP23'e adaptasyonunun "bittiğini" hissetmesinin ardından geldi.

Son şampiyonluğunu 2019'da kazanan Marquez, sezonun dört yarışının ardından şampiyonluğu düşünmek için "henüz çok erken" diyor.

Şampiyona için "Benim için çok erken. Bu 'hayır, şampiyonluğu istemiyorum' demek değil. Ancak şampiyonluğu düşünmek için çok erken çünkü biliyorum ve şimdiden anlıyorum ki çok zorlanacağım yarış pistleri olacak."

"Ama bakalım. Yine de şu anda devam etmemiz gerekiyor, bu motosikletle sürüş stilimin bazı güçlü noktalarının biraz daha zayıf olduğunu hissediyorum, ancak zayıf noktalardan biri biraz daha güçlü." şeklinde konuştu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

MotoGP
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

MotoGP
İspanya GP
Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

MotoGP
İspanya GP
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"
Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

MotoGP
İspanya GP
Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"
Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

MotoGP
İspanya GP
Bagnaia: "Sprint yarışlarında plansız geçişler deneniyor"

Son Haberler

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye