Marquez: "Ducati'nin 'referansı' Bagnaia'dan öğrenmek bir zevk"

Son iki dünya şampiyonu ve Gresini sürücüsü, geçtiğimiz Pazar günkü 25 turluk İspanya Grand Prix'sinde heyecan verici bir mücadelede zafer için kozlarını paylaştı.

Bagnaia, Gresini Ducati sürücüsü olarak ilk grand prix podyumunu kutlayan Marquez'e sadece 0.372 saniye fark atarak zafere ulaştı.

İkili daha önce de birkaç kez pistte karşı karşıya gelmiş, Bagnaia'nın 2021'de Aragon'daki ilk MotoGP galibiyeti sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in yoğun baskısının ardından gelmişti.

Bu yıl Portekiz'de, ikili tartışmalı bir şekilde çarpıştığında ilk beş için mücadele ediyorlardı.

Her ikisi de zafer mücadeleleri hakkında heyecanlanırken, Marquez, "Portimao'da ona da söylediğim gibi, benim için dünya şampiyonuna ve Ducati grubundaki referansa karşı mücadele etmek bir zevk."

"[İspanya GP'sinde] bir kez daha onun seviyesindeydim ve ona karşı savaşıyordum."

"Sollamaya çalışacak kadar hızım vardı. Bu yüzden ondan bir şeyler öğrenmek benim için şimdiden bir zevk."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team podyum yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yine de benden daha güçlü noktaları var, ama bakalım gelecekte biraz daha iyi ve ona daha yakın olabilecek miyim?" dedi.

Şampiyona lideri Jorge Martin'in Grand Prix'de düşmesiyle Marquez şu anda klasmanda 32 puan geride altıncı sırada yer alıyor.

Bu durum, Jerez'de pole pozisyonunu kazanan Marquez'in GP23'e adaptasyonunun "bittiğini" hissetmesinin ardından geldi.

Son şampiyonluğunu 2019'da kazanan Marquez, sezonun dört yarışının ardından şampiyonluğu düşünmek için "henüz çok erken" diyor.

Şampiyona için "Benim için çok erken. Bu 'hayır, şampiyonluğu istemiyorum' demek değil. Ancak şampiyonluğu düşünmek için çok erken çünkü biliyorum ve şimdiden anlıyorum ki çok zorlanacağım yarış pistleri olacak."

"Ama bakalım. Yine de şu anda devam etmemiz gerekiyor, bu motosikletle sürüş stilimin bazı güçlü noktalarının biraz daha zayıf olduğunu hissediyorum, ancak zayıf noktalardan biri biraz daha güçlü." şeklinde konuştu.