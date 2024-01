Marquez: "Ducati'nin patronlarının beni istemediğini hiç hissetmedim"

Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan Marquez, Honda ile olan 11 yıllık ortaklığının sonunda 2023 sezonunun ardından 2024 yılında Gresini Ducati ile yarışacak.



Marquez'in geçtiğimiz kasım ayında Valencia'da Ducati ile yaptığı ilk test manşetlere taşınmış, Marquez testi dördüncü sırada ve liderin 0.171 saniye gerisinde tamamlamıştı.



Ancak bu test öncesinde Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna medyaya, "Ducati'nin pozisyonunun kesinlikle Marquez'i istemedikleri yönünde olduğunu." söyledi.



Bu yorum, Ducati üst yönetiminin Marquez'in testte yaptıklarına ve 2024'te yarışçı olarak üreticiye neler getirebileceğine büyük ilgi göstermesini engellemedi.



Çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Marquez, Ducati tarafından hiçbir zaman istenmediğini hissetmediğinde ısrar ediyor.



Marquez, "Böyle bir duyguya hiç kapılmadım. Çünkü öyle olmasaydı bu adımı atmazdım."

Photo by: Dorna Marc Marquez, Gresini Racing





"Sizi sevmeyen bir markaya gitmezsiniz."



"Her zaman manşetlerden uzak durmaya çalışıyorum. Gresini tarafından her zaman çok desteklendim, bana her zaman zaman verdi. Bu yüzden bu adımı attım." dedi.



Dall'Igna'nın Valencia testi öncesindeki yorumlarına rağmen, o zamandan beri Ducati'nin off-road yarış bölümünü yönetmek için MotoGP görevinden ayrılan eski sportif direktör Paolo Ciabatti, Marquez'in 2025'te fabrika takımı koltuğu için büyük bir aday olduğunu söyledi.

Marquez, 2024 sezonuna bakarken beklentilerin yüksek olduğunu ancak Ducati'ye adapte olurken bu beklentilerden uzaklaşmanın önemli olacağını kabul ediyor.



Marquez, "Beklentiler zaten çok yüksek."



"Alex'i [Marquez] de dahil ettiğim bu yılki işlerimden biri de tüm bunlardan kaçmak."



"Beklentiler yüksek ama her zamanki kadar zor, hatta daha da zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, beni bilirsiniz ama sezona başlamadan beklentileri karşılayamam."



"Eğer bir motosiklet iyiyse, sürücü daha kolay adapte olur. Ancak hızlı olmanın en büyük bilinmezi tutarlılıktır. Belirli pistlerde hızlı olabilirim, öyle düşünüyorum."



"Ama hepsinde istikrarlı bir şekilde hızlı olabilir miyim bilmiyorum. Bu, [Francesco] Bagnaia ve [Jorge] Martin'in hızlı ama devamlı olmayan sürücüler karşısında yarattığı fark." dedi.