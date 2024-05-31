Marquez: "Ducati'de kalmak için tek seçenek Gresini ve fabrika takımı"
Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, gelecek yıl İtalyan markada kalmak için sadece Gresini veya fabrika takımının teklifini kabul edeceğini söyledi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu yıl Gresini'ye geçen Marquez, 2023 GP23'e harika şekilde adapte olmasının ardından Ducati fabrika takımı için adı geçen sürücüler arasında yer aldı.
Fakat takımın tercihi Jorge Martin olacak gibi görünüyor ve İtalyan üreticinin hedefi Marquez'i de güncel motosikletle Pramac'ta yarıştırmak.
Bu konuda Mugello'da konuşa Marquez, Ducati bünyesinde kalmak için yalnızca Gresini veya Ducati fabrika takımında yarışacağını söyledi.
İspanyol sürücüsü, Ducati'de kalmak için tek seçeneğinin fabrika takımına geçmek ya da Gresini'de kalmak mı olduğu sorusuna, "Evet."
“Montmelo'da da söylediğim gibi, durumum artık değişti. Geçen yıl eğlenmeye, tekrar geri bildirim almaya, kendime güvenmeye ve yeniden rekabetçi olmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum."
“Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, bunu bu yılki gibi 2023 motosikletiyle de yapabilirsiniz. Fakat bir fabrika takımı gibi daha fazla olanağa sahip olmaya çalışmalısınız."
“Neden mi? Çünkü her yerde süper hızlı olan en iyi sürücülerle savaşmak daha kolay olur." cevabını verdi.
Marquez'in İtalyan üreticide kalmak için en iyi şansı Gresini olacak fakat iki taraf arasındaki anlaşma kapsamında bir yıl eski motosikletle yarışmak zorunda kalabilir.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Son tarih yaklaşıyor
Marquez, kişisel sponsorlarıyla sözleşme görüşmeleri yapabilmek için 2025 yılında nerede yarışacağına yakında karar vermeleri gerektiğini söyledi.
“Son tarihi söyleyemem ama bir son tarihim var çünkü yarış pistinde olduğu kadar arka planda kişisel sponsorla olan şeyler de var."
"Büyük markalar önümüzdeki aylarda önümüzdeki iki yıl için bütçelerini belirliyorlar."
“Bir son tarihe sahip olmayı sevmiyorum ama buna ihtiyacım var, bir son tarihe sahip olmak zorundayım çünkü eğer olmazsa, ana sponsorlarımdan bazıları o takımla iyi çalışamayabilir.”
Temmuz başındaki Almanya GP'sine kadar net bir cevap isteyip istemediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Umarım öyle olur."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek
Marquez: "Şampiyonluk için hâlâ bir şeyler eksik"
Son Haberler
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar