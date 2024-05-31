Marquez: "Ducati'de kalmak için tek seçenek Gresini ve fabrika takımı"

Bu yıl Gresini'ye geçen Marquez, 2023 GP23'e harika şekilde adapte olmasının ardından Ducati fabrika takımı için adı geçen sürücüler arasında yer aldı.

Fakat takımın tercihi Jorge Martin olacak gibi görünüyor ve İtalyan üreticinin hedefi Marquez'i de güncel motosikletle Pramac'ta yarıştırmak.

Bu konuda Mugello'da konuşa Marquez, Ducati bünyesinde kalmak için yalnızca Gresini veya Ducati fabrika takımında yarışacağını söyledi.

İspanyol sürücüsü, Ducati'de kalmak için tek seçeneğinin fabrika takımına geçmek ya da Gresini'de kalmak mı olduğu sorusuna, "Evet."

“Montmelo'da da söylediğim gibi, durumum artık değişti. Geçen yıl eğlenmeye, tekrar geri bildirim almaya, kendime güvenmeye ve yeniden rekabetçi olmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum."

“Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, bunu bu yılki gibi 2023 motosikletiyle de yapabilirsiniz. Fakat bir fabrika takımı gibi daha fazla olanağa sahip olmaya çalışmalısınız."

“Neden mi? Çünkü her yerde süper hızlı olan en iyi sürücülerle savaşmak daha kolay olur." cevabını verdi.

Marquez'in İtalyan üreticide kalmak için en iyi şansı Gresini olacak fakat iki taraf arasındaki anlaşma kapsamında bir yıl eski motosikletle yarışmak zorunda kalabilir.

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Son tarih yaklaşıyor

Marquez, kişisel sponsorlarıyla sözleşme görüşmeleri yapabilmek için 2025 yılında nerede yarışacağına yakında karar vermeleri gerektiğini söyledi.

“Son tarihi söyleyemem ama bir son tarihim var çünkü yarış pistinde olduğu kadar arka planda kişisel sponsorla olan şeyler de var."

"Büyük markalar önümüzdeki aylarda önümüzdeki iki yıl için bütçelerini belirliyorlar."

“Bir son tarihe sahip olmayı sevmiyorum ama buna ihtiyacım var, bir son tarihe sahip olmak zorundayım çünkü eğer olmazsa, ana sponsorlarımdan bazıları o takımla iyi çalışamayabilir.”

Temmuz başındaki Almanya GP'sine kadar net bir cevap isteyip istemediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Umarım öyle olur."