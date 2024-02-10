Marquez: "Ducati'de hâlâ en iyilerle aynı seviyede değilim"

Geçen yıl Valencia'da Ducati GP23'ü ilk kez deneyen Marquez, bu hafta Malezya'da yapılan üç günlük testte yeni motosikletine alışmak için ilk fırsatını elde etti.

İspanyol sürücü, son günkü seansta zaman çizelgesinde altıncı sırada yer alarak Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'nın 0.6 sn kadar gerisinde kaldı.

Çarşamba günü bunaltıcı Malezya sıcağında 72 tur tamamlayan Marquez, testin son gününde geri adım atmayı reddederek çalışma planına bir sprint yarışı simülasyonu ekledi.

Daha sonra konuşan Marquez, önde gelen sürücülerin temposundan biraz uzakta olduğunu kabul etti, ancak öndeki farkı kapatmak için herhangi bir fırsat bırakmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Marquez, "Gerçekten sınırdaydım. Bu nedenle gün ortasındaki kopuşta daha uzun süre [uzakta] kaldım.

"Ancak dünkü 72 turdan sonra başka bir sprint simülasyonu planda yoktu. Ama 'Tamam, son bir çaba göstermem gerekiyor' dedim. Gelecekte en iyilerin seviyesine ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyorum ama arayı açmak istemiyorum."

"[Çalışmaya] devam etmek işin anahtarı. 'Ah, sen bunu yapamazsın' [yorumunu] duymak istemiyorum. Yapacağım ve yapmaya çalışmak için ısrar edeceğim."

"Motosiklette birkaç şeyi ayarladık ve ben de sürüş stilimde birkaç şeyi ayarladım. "

"Takım da beni daha iyi anlamaya başladı ve hızlı tur denemesi daha iyi oldu. Hâlâ üsttekilerle aramda yarım saniye var. Ama onlar hızlı turda çok hızlılar." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in eski takım arkadaşı Jorge Lorenzo da Yamaha'da geçirdiği on yılın ardından 2017'de benzer bir şekilde Ducati'ye geçti ve bu geçiş izleyicilerden karışık tepkiler aldı.

Lorenzo'nun Ducati'nin kullanım şekline alışıp alışamayacağı konusunda pek çok şüphe olsa da, sonunda Desmosedici ile iyi bir uyum sağlayarak markayla ikinci sezonunda üç zafer kaydetti.

Marquez, Ducati'yi sadece içgüdüleriyle kullanabilecek şekilde adapte olup olamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Umarım, ama bu kesinlikle zaman alır. Örneğin Jorge [Lorenzo] Ducati'ye geçtiğinde herkes onun uyum sağlayamayacağını, çok uzak olduğunu söyledi. "

"Ama sonra yılın ortasında yarış kazanmaya başladı. Kardeşim [Alex] geçen yıl pek iyi başlamadı ama sezonun son bölümünde hızlıydı. "

"Bakalım ben de en üst seviyeye ulaşabilecek miyim? Elbette seviye orada ama [bu] yeterli değil. Daha hızlı olmak için yarış pistinde olmanız ve bu üç günde yaptığım şeyi yapmanız, sürmeniz, sürmeniz, sürmeniz gerekiyor."

"Örneğin, yarış hafta sonlarında yaşayabileceğim sorunlardan biri, Honda ile iki turda hızlı tur atabiliyordum ancak burada bu üç günde iyi bir tur zamanına ulaşmak çok zaman aldı. "

"Yani bir testte bu mümkün ama bir yarış hafta sonunda hayır. Bu yüzden şimdi iyi bir tur zamanında nasıl daha hızlı olabileceğimi anlamam gerekiyor."

Marquez, Sepang'da Desmosedici'yi sürerken hâlâ"çok sert" olduğunu kabul ederken Enea Bastianini ve Jorge Martin gibi diğer Ducati sürücülerinin virajlarda motosikleti daha iyi kontrol etmek için vücutlarını kullanabildiklerini söyledi.

Marquez, "Adım adım çalışıyorum, kendimi daha iyi hissediyorum."

"Hâlâ motosiklete çok sert biniyorum. Hâlâ Bastianini ya da Martin gibi vücudumla oynayamıyorum. Pecco'nun vücuduyla çok fazla oynamadığı ve hızlı olduğu doğru ama bakalım."

"Yine de özellikle bu motosikletle maksimum kârı elde etmeye çalışmak için tur zamanını gerçekten kazandığınız virajların çıkışını anlamam gerekiyor."

"Örneğin Honda'da durum tam tersiydi. Zaman atağı için mücadele daha çok viraj girişindeydi. Bu motosiklette ise daha çok çıkışta." dedi.