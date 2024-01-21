Marquez: "Ducati motosikletiyle hemen galibiyet mücadelesi veremem"

Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan Marquez, zorlu 2023 sezonunun sonunda Honda ile yollarını ayırdıktan sonra, bu sezon yarışacağı Gresini takımıyla ilk kez cumartesi günü yapılan lansmanda kamuoyunun karşısına çıktı.

Marquez, geçtiğimiz kasım ayında sezon sonrası Valencia testinde ilk kez motosiklete binmiş ve günü genel klasmanda dördüncü sırada ve 0.171 saniye geride tamamlamıştı.

Daha sonra DAZN'a verdiği demeçte 2024'te yarışacağı GP23 Ducati'ye beklediğinden daha hızlı uyum sağladığını söyledi. Ancak cumartesi günü Gresini'nin lansmanında bu sezon başından itibaren bir zafer adayı olacağı yönündeki beklentileri yükseltmemeye dikkat etti.

Marquez, "İlk nokta beklentiler, diğer nokta ise yaklaşımdır. Yani, elbette yaklaşımım yarış pistinde hızlı olmaya çalışmak ve eğer ilk testte daha hızlı olabilirsem, bunu yapmaya çalışacağım."

"Ancak diğer bir şey de beklentiler ve gerçeklik. Tabii ki insanların beklentileri çok yüksek."

"Ancak bu senaryoda da söylediğim gibi, benim işim tüm bu beklentileri unutmaya çalışmak ve garajımda daha fazla çalışmaya çalışmak. Çünkü özellikle başlangıçta sakin olmam gerekiyor."

"Sakin olmak hızlı olmamak anlamına gelmiyor. Elbette hızlı olmak isterim ama en başından itibaren zafer için savaşabileceğimi düşünemem. Çünkü son dört yıl benim için bir kâbus gibi geçti."

Photo by: Gresini Racing Marc Marquez, Gresini Racing

"Son iki yıldır yarış kazanamadım. Özellikle de bu motosikletle uzun yıllar geçirmiş ve birçok yarış ve şampiyonluk kazanmış iki sürücünün, [Francesco] Bagnaia ve [Jorge] Martin, bulunduğu bir motosiklete bineceğim."

"Yani, süper hızlılar ve 2024 bisikletine sahip olacaklar... aynı motosiklete. Aynı motosiklet diyebiliriz ama oraya vardığınızda aynı seviyedeymiş gibi davranamazsınız ya da onlarla aynı seviyede olmak normal bir şey olmayacaktır." dedi.

Valencia testinden hemen sonra kol pompası ameliyatına girmesine rağmen Marquez, 2017'den bu yana sakatlıktan kurtulmak için mücadele etmediği ilk kış dönemi olduğunu söylüyor.

Marquez, "Sonunda normal bir kış geçirdi. Bu çok önemli olan başka bir şey benim için. Çünkü 2018'den beri tüm kışları omuz ve kol rehabilitasyonuyla geçirdim."

"Şimdi normal bir kış geçirdim ve son yılların kabusu olan sakatlıklardan kurtulmaya çalışacağım. 2023'te bile sakatlandım."

"Yani kötü sonuçlarımın nedeni sadece Honda değildi, aynı zamanda birçok kez sakatlandım."

"Dolayısıyla, tüm bu hususlarla birlikte daha iyi bir şekilde çalışmaya, yarış pistinde kendimi daha iyi hissetmeye ve geleceğimi yeniden yaratmaya çalışacağım." dedi.