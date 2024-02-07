Marquez, Ducati motosikletini hâlâ Honda gibi sürmeye çalışıyormuş

Geçen yılın sonlarına doğru Valencia'da yapılan ilk sürüşün ardından Marquez, bu hafta Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde yapılan resmi sezon öncesi testinde GP23'e alışmak için ikinci bir fırsat buldu.

Çarşamba günü toplam 72 tur atan Gresini sürücüsü, Enea Bastianini'nin fabrika Ducati'sinin neredeyse bir saniye gerisinde bir tur atarak zaman çizelgesinde 14. sırada yer aldı.

Salı günü mekanik sorunlar nedeniyle pistte birçok kez durduğu testin açılış gününe kıyasla İspanyol sürücü için çok daha verimli bir gün olsa da, Marquez Honda'dan geçişinde hâlâ geliştirebileceği alanlar olduğunu düşünüyor.

Özellikle, Ducati'deki frenleme ve arka lastik kullanımı Honda RC213V'ye tamamen zıt. Luca Marini de bu sezon VR46'yı bırakarak Honda'ya geçerek Marquez'in tam tersi bir yol izledikten sonra bunu öğrenmiş oldu.

Marquez, iki motosiklet arasındaki farkların o kadar önemli olduğunu düşünüyor ki, mevcut sürüş tarzının bir yıllık Ducati'sinden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermeyeceğini düşündüğü için bazı eski alışkanlıklarını yeniden öğrenmesi gerekiyor.

Marquez, "Arka lastiği kullanma şekli tamamen farklı. Bu nedenle Ducati'yi hâlâ Honda gibi sürüyorum. "

"Valencia'da iyiydi ama burada hayır. Ve şimdi geçen 11 yılın alışkanlığını üzerimden atmam gerekiyor. Bu yüzden bu zor. "

"Ritim içindeyken daha kolay çünkü daha fazla zamanınız var. Ama hızlı tur yaptığınızda düşünemiyorsunuz, içgüdülerinizle hareket ediyorsunuz. "

"Ve eğer içgüdülerimle sürüyorsam Honda gibi sürüyorum demektir. Ama bu motosikleti sürmenin en iyi yolu bu değil. Yani adım adım, bu bir süreç." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Ducati'nin arka yol tutuşundan faydalanamadığını ve bu nedenle özellikle hızlı virajlardan çıkarken hızlanmakta zorlandığını düşünüyor.

Marquez, "Ducati motosikletini durdurmanın yolu [Honda'ya kıyasla] farklı. Ama fren noktasında kaybetmiyorum. Tam tersi, diğer Ducati sürücülerine kıyasla kazanıyorum. "

"Yine de arka tutuşu anlamam gerekiyor çünkü nasıl kullanacağınızı anlamanız gerekiyor. "

"Bu nedenle kullanılmış bir lastikle iyi bir tempo yakalayabiliyorum, ancak yeni bir lastikle hâlâ yeterince zaman kazanamıyorum. "

"Ancak motosikleti durdurmayı adım adım daha iyi anlıyorum. Günün ilk bölümünde zorlanıyordum ama günün ikinci bölümü daha iyiydi. "

"Şu anda daha çok kaybettiğim yer viraj çıkışları, özellikle de hızlı virajlarda. "

"Yavaş virajlarda hızlıyım ama hızlı virajlarda motoru zorlamak için kendinize güvenmeniz gerekiyor ve ben hâlâ burada zorlanıyorum." dedi.

Şimdiye kadar Ducati ile sadece üç gün geçiren Marquez, motosiklet üzerinde yeni lastikleri test etme fırsatının kısıtlı olması nedeniyle hâlâ tek tur hızında zorlandığını düşünüyor.

Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez'in geliştirmek istediği alanlardan biri de bu, zira Marquez daha uzun sürüşlerde ritmini yakalayabildiğine inanıyor.

"Günün son bölümünde hızlı tur için tek lastiğim vardı. Sprint yarışında [simülasyon] 10 tur atmaya karar verdim çünkü bu motosikleti arka arkaya daha fazla tur atarak anlamak gerektiğini hissettim. "

"Ve aslında sprint yarışı sırasında başlıyor, daha yavaş gidiyor ve sonunda daha hızlı oluyordum. Bu da motosikleti turdan tura daha iyi anladığım anlamına geliyor."

"Hızlı turda çok zorlanıyordum. En çok zorlandığım yer burası çünkü bir sürücü için yeni lastiği motosiklette nasıl kullanacağını anlamak en zoru."

"Çünkü kullanılmış lastikle ritim [ve] tempo için çok fazla turunuz var. 15 turunuz var. "

"Ancak hızlı tur için sadece iki turunuz var. Bu yüzden hâlâ lastiği nasıl kullanacağımı anlamam gerekiyor."