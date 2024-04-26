Marquez, Ducati motosikletine sonunda adapte olabilmiş

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, cuma günü İspanya Grand Prix'sinde en hızlı üçüncü isim olurken, sabah seansını da ikinci sırada tamamladı.

Cuma günü Jerez'de yapılan antrenmanın ardından konuşan Marquez, Ducati'ye geçiş sürecinde artık adaptasyon aşamasını geride bıraktığını ve kendini motosiklet ile bütün hissettiğini söyledi.

Marquez, "İyi olan şu ki adaptasyon hakkında konuşmayı bırakabiliriz."

"Adaptasyonum çoktan tamamlandı. Şimdi sıra küçük detaylar üzerinde çalışmaya geldi. Artık motosiklet ile bir bütün hissediyorum."

"Bugün ilk antrenman seansında da gösterdiğim gibi, piste çıktığım anda birden en hızlı turu atıyorum."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama şu da bir gerçek ki her yarışta ufak tefek sorunlar yaşıyoruz, her şeyi bir araya getiremiyoruz."

"Bakalım bu yarışta ve sonraki yarışlarda bunu başarabilecek miyiz ve ilk podyumu elde edebilecek miyiz?" dedi.

Marquez, 'Honda için yaratılmış' sürüş stilini Desmosedici'ye adapte etmek için yapabileceği çok şey olduğunu ve tamamen değişmenin imkansız olacağını kabul ettiğini da ekledi.

"Sürüş stilim tamamen Honda içindi, sonra buraya adapte olmaya çalıştım."

"Sonunda motosiklete uyum sağladım ve şimdi motosikleti de benim sürüş stilime uygun hale getirmeye başlıyoruz."

"Bu da bana çok yardımcı olan bir şey. Hemen hızlı ve daha istikrarlı olmaya başlamamın nedeni bu. Birkaç şeyi adapte edebilirsiniz ama son 10 yıldaki sürüş stilinizi değiştirmeniz imkansız."

Marquez'in Amerika GP'deki atağı, iki hafta önce liderliği ele geçirdiği sırada ön fren sorunu nedeniyle geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla engellenmişti.

Cuma günü Jerez'de, takımı kullandığı fren kolunu değiştirdi ve sorunu gidermeye çalışmak için frenlerinin ayarını değiştirdi.

"Fren kolunu değiştirdim ve ayrıca frenler konusunda da bir değişiklik yaptık. Takım Austin'de ne olduğunu anlamak için Ducati ile birlikte çok sıkı çalışıyordu çünkü verilere baktığımızda sorun çok büyüktü."

"Temel olarak, tüm kariyerim boyunca kullandığım kola geri döndüm ve araç daha iyi hale geldi."

"Ama yine de bu bir çözüm değil, bu şekilde sorunu daha az hissetmeme rağmen hâlâ mevcut."

"Bu pistte bu bir sorun değil çünkü sıcaklık çok yüksek değil. Bu yüzden sıcak bir pistte yarıştığımızda neler olacağını göreceğiz."