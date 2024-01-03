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Marquez, Ducati motosikletine 'beklenenden çok daha hızlı' uyum sağladı

Marc Marquez, Valensiya'da Gresini motosikletiyle yaptığı ilk testin ardından Ducati'nin MotoGP motosikletine 'beklenenden çok daha hızlı' uyum sağladığını söyledi.

Oriol Puigdemont
Editör Oriol Puigdemont
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Marc Marquez, Gresini Racing

Honda ile 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan İspanyol sürücü, yıl sona erdikten sonra Ducati ile ilk deneyimi hakkında nihayet konuşabildi.

Marquez, tüm MotoGP kariyeri boyunca Honda için yarıştıktan sonra Desmosedici'yi ilk kez denediği Valensiya'daki sezon sonrası testini dördüncü sırada tamamladı.

Honda'yla olan sözleşmesi nedeniyle Marquez 1 Ocak'a kadar test hakkında konuşamadı.

Marquez, DAZN'e yaptığı açıklamada, "Beklediğimden çok daha hızlı adapte olabildim." 

"Ducati, [Honda'dan] farklı bir motosiklet, farklı bir tarzı var."

"Artık şampiyon motosikletteyim, yani her şey benim elimde. Bu motosikletle hızlı giden pek çok sürücü var." 

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Gresini Racing

Marquez, Ducati ile ilk testinde başlangıçtan itibaren hızlıydı ve Aprilia'dan Maverick Vinales'ten 0.2 daha az bir farkla bitirdi.

Marquez, "Hızım yerinde ama hâlâ anlamam gereken çok şey var."

"Daha hızlı gitmek için değil ama daha tutarlı olmak için. Her şeyden önemlisi, takımla iletişim için." dedi.

Her zamanki mühendis grubu olmadan Gresini'ye geçecek olan İspanyol sürücü, "11 yıldır bir grupla çalışıyorum, şimdi yeni bir gruba geçtim. Yeni aile beni çok iyi karşıladı ve bu her zaman güzeldir." diyerek sözlerini tamamladı.

Marquez, 6-8 Şubat tarihlerinde Malezya'daki resmi sezon öncesi testinde motosikleti tekrar sürmeden önce 20 Ocak'ta İtalya'nın Riccione kentinde takımın resmi lansmanına katılacak.

Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez bu yıl Gresini'de kardeşi Alex ile birlikte çalışacak.

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