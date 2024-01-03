Marquez, Ducati motosikletine 'beklenenden çok daha hızlı' uyum sağladı
Marc Marquez, Valensiya'da Gresini motosikletiyle yaptığı ilk testin ardından Ducati'nin MotoGP motosikletine 'beklenenden çok daha hızlı' uyum sağladığını söyledi.
Honda ile 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan İspanyol sürücü, yıl sona erdikten sonra Ducati ile ilk deneyimi hakkında nihayet konuşabildi.
Marquez, tüm MotoGP kariyeri boyunca Honda için yarıştıktan sonra Desmosedici'yi ilk kez denediği Valensiya'daki sezon sonrası testini dördüncü sırada tamamladı.
Honda'yla olan sözleşmesi nedeniyle Marquez 1 Ocak'a kadar test hakkında konuşamadı.
Marquez, DAZN'e yaptığı açıklamada, "Beklediğimden çok daha hızlı adapte olabildim."
"Ducati, [Honda'dan] farklı bir motosiklet, farklı bir tarzı var."
"Artık şampiyon motosikletteyim, yani her şey benim elimde. Bu motosikletle hızlı giden pek çok sürücü var."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Gresini Racing
Marquez, Ducati ile ilk testinde başlangıçtan itibaren hızlıydı ve Aprilia'dan Maverick Vinales'ten 0.2 daha az bir farkla bitirdi.
Marquez, "Hızım yerinde ama hâlâ anlamam gereken çok şey var."
"Daha hızlı gitmek için değil ama daha tutarlı olmak için. Her şeyden önemlisi, takımla iletişim için." dedi.
Her zamanki mühendis grubu olmadan Gresini'ye geçecek olan İspanyol sürücü, "11 yıldır bir grupla çalışıyorum, şimdi yeni bir gruba geçtim. Yeni aile beni çok iyi karşıladı ve bu her zaman güzeldir." diyerek sözlerini tamamladı.
Marquez, 6-8 Şubat tarihlerinde Malezya'daki resmi sezon öncesi testinde motosikleti tekrar sürmeden önce 20 Ocak'ta İtalya'nın Riccione kentinde takımın resmi lansmanına katılacak.
Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez bu yıl Gresini'de kardeşi Alex ile birlikte çalışacak.
Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"
Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak" Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"
Martin: "2024'te Marquez'i yenmek beni MotoGP'nin en iyilerinden biri yapacak"
Martin: "2024'te Marquez'i yenmek beni MotoGP'nin en iyilerinden biri yapacak" Martin: "2024'te Marquez'i yenmek beni MotoGP'nin en iyilerinden biri yapacak"
Marquez: "Honda benim hayatımın takımı"
Marquez: "Honda benim hayatımın takımı" Marquez: "Honda benim hayatımın takımı"
Alex Marquez: "Marc'ın takıma katılmasından faydalanmam gerekiyor"
Alex Marquez: "Marc'ın takıma katılmasından faydalanmam gerekiyor" Alex Marquez: "Marc'ın takıma katılmasından faydalanmam gerekiyor"
Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"
Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil" Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Son Haberler
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim" Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar