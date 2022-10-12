Marquez: "Ducati, MotoGP şampiyonluğunu kazanmak için 'Ducati Cup' avantajını kullanmalı"

Haberi dinle

Sezonun son üç yarışına doğru ilerlerken bu hafta sonu, Avustralya GP'de yarışılacak. Şampiyonada lider ile beşinci sıradaki pilot arasında yalnızca 40 puan fark var.

Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun, ıslak Tayland GP'sini 17. sırada bitirmesinin ardından lider olduğu şampiyonadaki puan farkı ikiye indi. Ducati'den Francesco Bagnaia, kendisinden sadece 20 puan gerideki rakibi Aprilia’dan Aleix Espargaro'nun önünde bitirirken; Gresini'den Enea Bastianini ve Jack Miller, Quartararo'nun 39 ve 40 puan gerisinde kaldılar.

Ducati'deki takım emirleri son dönemlerde tartışılıyordu. Johann Zarco, takımın podyum veya galibiyet dışı pozisyonlar için Bagnaia ile savaşmama emri verildiğini açıkladı.

Tayland GP sonrası, Ducati takımı yönetimi; üçüncülük için Bagnaia ile mücadele etmemeye karar verdikleri için Pramac'a teşekkür etmeye gitti.

Ducati'deki takım emirleri hakkında Marquez, "Zarco'nun çok, çok hızlı geldiği; beni geçtiği ve ardından Pecco'nun arkasında kaldığı doğru."

"Ducati'nin takım emirleri vermesi normal, çünkü 2007'den beri dünya şampiyonluğu kazanamadılar."

"Bence 'Ducati Cup'dan faydalanmaları gerekiyor."

"Griddeki en iyi motosiklete sahipler. Bütün sürücüleri önde, tek yapmaları gereken bu gücü kullanıp şampiyonluğu kazanmak. Eğer Zarco'nun söyledikleri doğruysa bunu yapabileceklerine inanıyorum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Ducati'nin şampiyonluk yarışında üç sürücüsü olsa da, Bagnaia'nın yaz tatilinden önce şampiyonada 91 puanlık bir farkı nasıl kapattığı ve üç yarış kala Quartararo'nun sadece iki puan gerisine yerleştiği göz önüne alındığında; Bagnaia'nın harika işler yaptığı görülüyor.

Son yedi yarışın dördünü kazanan Bagnaia'nın şu anda şampiyonanın favorisi olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğunda Marquez, "Kesinlikle. Bu konuda Pecco'nun motosikleti üzerine bahse girerim."

"Ducati gerçekten çok iyi durumda."

"Ama Fabio'nun da harika olduğunu biliyoruz. Belki de tek zayıf noktası yağmurlu havadır. Neler olacağını göreceğiz." dedi.