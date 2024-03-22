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MotoGP Portekiz GP

Marquez, Ducati'nin yeni anlaşmalarına rağmen MotoGP geleceğini belirleme konusunda acele etmiyor

Marc Marquez, iki fabrika Ducati'sinin piyasadan çekilmesine neden olan son gelişmelere rağmen, MotoGP geleceğini 2024'ten sonraya taşımak için "acele etmediğini" söylüyor.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Sekiz kez grand prix dünya şampiyonu olan Marquez, 2024 sezonu için Gresini ile yalnızca bir yıllık bir anlaşma imzaladı ve gelecek yıl için sürücü pazarının önemli bir parçası.

Ducati yönetimi, Marquez'in 2025'te fabrika takımıyla anlaşma olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmemiş olsa da, son iki dünya şampiyonu Francesco Bagnaia ve Moto2 yıldızı Fermin Aldeguer ile imzalanan iki anlaşma iki fabrika Desmosedici'sini şimdiden masadan kaldırdı.

Sürücü piyasası 2024'te oldukça hızlı hareket edecek olsa da, Marquez şimdilik sadece kendi sezonuna odaklandığını ve pistte iyi sonuçlar elde etmesi halinde daha fazla fırsatın karşısına çıkacağını söyledi.

Perşembe günü Portekiz Grand Prix'si öncesinde geleceği sorulduğunda Marquez, "Elbette durumum geçmiştekinden tamamen farklı."

"Geçmişte Aralık ayında gelecek yıl için sözleşme imzalamış olurdum. Şu anda acelem yok."

"Yani, sadece kendime konsantre olmak istiyorum, sadece yarış pistinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Ve biliyorum ki eğer bundan keyif alırsam ve daha hızlı olursam, bir koltuk seçmek için daha fazla imkanım olacak."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak şu an için konuşmak istemiyorum. Sadece kendime, Katar'da ne yaptığıma ve burada ne yapacağıma konsantre olmak istiyorum."

"Bazı yarışlar daha iyi, bazı yarışlar daha kötü olacak. Ama yüzde yüzümü vermeye çalışacağım çünkü biliyorum ki sporda geçmiş değil, şimdiki zaman önemlidir."

"Yani şimdiki zaman böyle ve çalışmam gerekiyor çünkü benden daha hızlı iki, üç, dört sürücü var." dedi.

Marquez, 2024 sezonunun Portekiz'deki ikinci turuna, Katar'da Ducati ile geçirdiği ilk yarışta güçlü performans sergileyip 4. olarak giriyor.

Marquez, yaklaşımının Katar'dakiyle aynı olacağını söylerken burada, Ducati motosikletiyle ilk kez sürüş yapacağına dikkat çekti.

Marquez, "Hafta sonu yaklaşımımız Katar ile tamamen aynı olacak."

"Açıkçası, bir yarış hafta sonunda doğrudan bir yarış pistine gideceğimiz için planlamayı biraz değiştiren yeni bir gerçeğimiz var, çünkü 1. antrenmandan hemen sonra tur sürelerine odaklanmanız, hızlı olmanız gerekiyor ve Malezya ve Katar'da [testlerde] en zor olan şey buydu."

"O ilk günlerde biraz zorlanıyordum, bakalım Portimao'da hemen ilk 10'da başlayıp ana hedef olan sıralamalarda Q2'ye atlayabilecek miyim?"

"Ama bakalım tamamen farklı bir yarış pistinde ne durumdayız." dedi.

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