Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

Son yılların en büyük sürücü piyasası sürprizlerinden birisi, sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in 11 sezon ve altı MotoGP dünya şampiyonluğunun ardından Honda'dan ayrılarak 2024 için uydu Gresini Ducati takımına katılmayı tercih etmesi oldu.

Marquez, kendisine yaklaşık 15 milyon Euro'ya mal olduğu bildirilen bu hamleyi yapmak için Honda ile olan sözleşmesini bozdu, ancak Gresini hamlesinin duyurulması sırasında, hâlâ rekabetçi olup olamayacağını anlamak için bunu yapması gerektiğini söyledi.

Ducati ile ilk sürüşüne 28 Kasım'da sezon sonrası Valencia testinde çıktı ve hemen hızlanarak günü 0.171sn geride 4. sırada tamamladı.

Honda ile sözleşmesinin resmi olarak sona ereceği 1 Ocak tarihine kadar Ducati hakkında konuşması yasak olan Marquez, Sky Sports İtalya'nın sızdırdığı bir videoda GP23'ün RC213V'den çok daha az fiziksel olduğunu belirtirken kameralara yakalandı.

Katar GP hafta sonunda Autosport'a verdiği özel röportajda Marquez, Ducati hamlesinin işe yaramamasının "bir olasılık" olduğunu ve işe yaramaması halinde eleştirileri kabul edeceğini itiraf etti.

Kasım ayı başında Autosport'a verdiği demeçte, hareketinin yanlış gidebileceğinden korkup korkmadığı sorulduğunda Marquez, "Evet, elbette bu bir olasılık ve elbette bazı şüphelerim var."

"Kararımı verdiğim şu anda bile şüphelerim var. Ve işe yaramama ihtimali de var."

"Ama sonuçta, bir gün emekli olduğumda, sessiz sedasız emekli olacağım çünkü kariyerim boyunca her şeyi denedim. Ve [doğru] olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım."

Fotoğraf tarafından: Dorna Marc Marquez, Gresini Racing

"Honda'da kalsaydım ve 'hayır, bunu yapmayacağım çünkü başarılı olmazsa herkes beni zorlayacak' diyerek çekingen davranmış olacaktım."

"Tamam, başarılı bir hamle olmazsa kabul ederim. Eleştirileri ve tüm bunları kabul edeceğim."

"Ama en azından sessiz bir şekilde emekli olacağım çünkü her şeyi denemiş olacağım."

"Ben böyleyim. Benim konfor alanım Honda'da kalmaktı ve sürücülerin %95'i Honda'da kalırdı."

"Neden? Büyük maaş, baskı yok, şimdi motosikleti geliştireceğim, 'tamam, bu yarış iyi değildi çünkü motosikleti geliştiriyoruz' [diyecektim]."

"[Kalmak] kolaydı. Ama ben böyle değilim. Ben bir kazanan ve katilim ve zirvede mücadele etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." şeklinde cevap verdi.

Marquez'in Gresini garajı, Valencia testinde Ducati ile yapacağı ilk sürüş öncesinde medya tarafından kuşatıldı.

Autosport'un aynı röportajda kendisine yeni sezon öncesinde şimdiye kadarki en büyük baskıyı hissedip hissetmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Benim işim unutmaya çalışmak ya da hareket etmeye çalışmak ya da tüm bu beklentileri unutmak için kendi içimde olmaya çalışmak."

"Bazı insanların büyük beklentileri olduğunu biliyorum ve bazıları her yarışı kazanacağımı söylüyor, bazıları ise bunun bir felaket olacağını söylüyor."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

"Sonuç olarak, açıkladığımız gün de söyledim ve tekrar ediyorum, motosikleti denemeden herhangi bir beklenti yaratamam."

"Ancak benim için şu anki ana hedef pistte yeniden keyif almaya çalışmak, çünkü yeniden keyif alırsam kariyerimi uzatabilirim."

"Eğer keyif almazsam, kariyerimde [çok] uzun süre kalamayacağım. Dolayısıyla ana hedef bu."

"Daha sonra, Valencia'da motosikleti denediğimde, Malezya'da sezon öncesi yaptığımda, nerede olduğumu anlayacağım."

"Ancak 11 yıllık sürüş stilimi bir motosiklet tipinden diğerine adapte etmek zor olacak ve benim için çok güzel bir meydan okuma olacak."

"Elbette elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve aradığım şey olan çok iyi bir takımda olduğuma inanıyorum - aile takımı gibi. Belki en büyük takım değil ama ailevi bir takım ve çalışmaya ve yarışmaktan tekrar keyif almaya çalışıyorum."

Marquez, Valencia testinden sonra, gizlediği ancak sezonun ikinci yarısı boyunca kendisini rahatsız eden bir kol pompası sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.