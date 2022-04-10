Marquez, Endonezya kazası sonrası mental zorluklar yaşıyor

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Endonezya'da ısınma turlarındaki kazasının ardından yeniden çifte görme sorunuyla karşılaşan Marquez, Arjantin GP'yi kaçırmak zorunda kalmıştı. 6 kez MotoGP şampiyonu, bu hafta sonu favori pistlerinden biri olan COTA'da padoğa geri döndü ve motosikletini yeniden sürebildi.

Marquez gibi bir şampiyonun "korku" ya da "özgüven eksikliği" gibi konular hakkında konuştuğuna pek şahit olmuyoruz ama İspanyol sürücü, çarşamba günü Texas'a adım atmasından bu yana birkaç kez bu konulara değindi.

Mandalika'daki ağır kazadan yaklaşık 20 gün sonra geri dönen Marquez, dönüşünde yaşadığı mental sorunlar hakkında konuştu.

"Hayatımın en kötü hafta sonlarından birini geçirmemin ardından buradayım. Ağır bir kaza geçirdim. Perşembe günü de iyi hissetmediğimi söyledim. Duruma böyle baktığınızda, kendimden şüphe duymam normal geliyor. Sıralama turlarında yeni lastikler taktığımda, lastikleri tam hissedemedim ve biraz korktum, zorlamadım."

"Endonezya'da bugün almadığım riskleri aldım ve ne zaman yeni lastik taksam düştüm. Endonezya'daki hafta sonunun ardından, burada fiziksel olarak değil ama mental olarak bulunmam başlı başlına çok önemli. Fakat zorlama konusunda hafta sonuna odaklanamıyorum."

MotoGP'nin COTA'da gerçekleştirdiği 8 yarışın 7'sini kazanan Marquez, sıralama turlarında 9. sırada yer aldı. İspanyol sürücü, seans hakkında konuştu ve kendine güvenemediğini söyledi.

Marquez, "Sıralamalarda kendime güvenmedim. Bu kadar basit. Hafta sonu boyunca iyi çalıştım, ritimliydim. Q2'de trafikte kaldım ve zorlamak istemedim. İkinci denenmemdeki lastikte bazı sorunlar yaşadım ve bu sorunlar, istediğim gibi zorlayamama neden oldu."

"Zorlasam da ilk çizgide yer bulmam mümkün olmazdı, ikinci çizgide olabilirdim. En kötü turumu atmama rağmen 9. oldum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının ardından konuşan Fabio Quartararo, Marquez'in yarış için favori olduğunu söylemişti. Marquez ise Fransız sürücüyle aynı görüşte değil.

"Dokuzuncu sıradan başlayarak favori olamam. Baktığınız zaman, oldukça ilginç bir hafta sonu geçirdim. Tek normal seans 4. antrenman seansıydı. Bu seansta tempomun nerede olduğunu anlamaya çalıştım."

"Yarın yaşanacakların çoğu, starta ve ilk tura bağlı olacak. Ancak riskler almamız gerekecek çünkü yarışmak için buradayım."

"Honda, Avrupa pistlerinde daha rekabetçi olacak bir motosiklet üzerinde çalışıyor. Bu motosiklet, arka taraftaki yol tutuşunu kullanabilmek adına geniş pistlere ihtiyaç duyuyor."