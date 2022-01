Marquez: "Doktorlar görme sorunumun ne kadar süreceğini bilmiyordu"

Marquez, geçtiğimiz eylül ayında motokros antrenmanı yaparken geçirdiği kaza nedeniyle, 2011'de Moto2'de kaza yaptığında yaşadığı çift görme sorununu yeniden yaşamaya başladı ve son iki yarışı kaçırmak zorunda kaldı.

Dün yapılan açıklamada, Marquez'in yeteri kadar iyileştiği ve şampiyon sürücünün antrenmanlara başlayacağı duyuruldu.

Motorsport.com'un iyileşme sürecinde iyileşememekten endişe duyup duymadığını sorması üzerine Marquez, "Tabii ki. Bu tür görmeyle ilgili yaralanmalar, değiştirebileceğiniz şeyler değil."

"Ya iyi görürsünüz ya da görmezsiniz. Ya vardır, ya yoktur. Bu açıdan bakarsak, yaralanan kişi olarak bir sonraki gün sürüş yapmak isteyen kişi bendim."

"Bu deneyim, 10 sene önce 2011'de yaşadığımla tam olarak aynı durumdu. Ne olduğunu ve ne zaman iyileşeceğini bilmiyorsunuz, bir şey diyemiyorsunuz."

"Doktorum da bana '3 ay, 6 ay ya da 1 ay içerisinde iyileşeceksin' gibi bir şey diyemedi. Yani bu, doktorların dahi bilemediği bir şey."

"Sıkıntılı bir süreçti ancak adım adım daha iyiye gittim. Bu tür yaralanmalarda, her şey olabilir."

"Ameliyat olabilir, zaman önemlidir ve bir daha sürüş yapamama ihtimali de vardır."

"Bu yüzden zordu ve zor bir dönemdi çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyordum."

"Ancak özellikle geçen ay, her şey daha iyiye gitmeye başladı. Bir hafta önce daha iyi hissetmeye başladım ve bu sayede yavaştan bisiklet sürmeye başladım. Ardından dağ bisikleti ile sürüşlere başladım. Hislerim daha iyiydi."

"Daha iyiye gidiyorduk ve bu haftaki doktor kontrolü, bu hislerimi doğruladı. O da sürmeme izin verdi." dedi.

Marquez, şubat ayında Malezya'da gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testlere katılma ihtimalini reddetmedi ancak öncelikle durumunu daha fazla kontrol edeceğini söyledi.

Marquez, "Motosiklet üzerinde daha fazla gün geçirmek istiyorum. Ardından %100 hazır olduğumdan emin olmak için GP pistinde deneme yapmak istiyorum çünkü sezon öncesi testlerine başlayacaksam %100 iyileşmiş olmak ve böylece normal bir sezon geçirmeye hazır olmak istiyorum." dedi.

Marquez, gözüyle alakalı bir ameliyata ihtiyaç duyacağını düşünmüyor ancak yine de öncelikle gözünün yarış pistinde nasıl tepki verdiğinden emin olmak istiyor.

Marquez, "Eğer motosikleti sürüyorsam, bu ameliyata ihtiyaç duymadığım manasına gelir."

"Motosikleti sürebiliyorsam, bu mükemmel görüşe sahip olduğum manasına gelir. Ancak şu an için doktorun tavsiyelerine uyuyorum."

"Yarış pistinde, yüksek hızda ve çok fazla turun atıldığı bir test gününde nasıl olduğumu görmek istiyor. Bu sayede yorulup yorulmayacağımı, bir sorun yaşayıp yaşamayacağımı görmek istiyor."

"Durumu değerlendirmek istiyorum. Doktorum Malezya'da test yapmama izin vermeden önce her şeyi değerlendirmek istiyor."

"Bu yüzden şu an için iyileşme sürecine daha muhafazakar bir şekilde yaklaşıyoruz."

"Adım adım, zamanla her şey düzelecek. Zaman her şeyi düzeltmezse, o zaman ameliyata ihtiyacım olur ancak şu anda zaman doğru yönde çalışıyor ve her şey yolunda gibi."

"Yani şu anda başka bir ameliyata ihtiyacım yok gibi ve umarım görüşüm nedeniyle başka bir ameliyata ihtiyacım olmaz." dedi.