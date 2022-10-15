Marquez: "Dışarıdan yardım almadan Avustralya'da ilk çizgide yer alamazdım"

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Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, Phillip Island'da gerçekleştirilen sıralamalarda Jorge Martin'in sadece 0.013 sn gerisinde kalarak pole pozisyonunu kaybetti.

Marquez, son turunda Bagnaia'nın hava koridoruna girerek destek aldı ve sakatlığının dönüşünden sonraki dördüncü yarışında 2. kez ilk çizgiden başlama hakkını elde etti.

Marquez, mevcut Honda motosikletinin tek başına 1:27.780'lık derece elde edebilecek durumda olmadığını, Bagnaia'nın önünde olmasının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Marquez, "Tabii ki Pecco'nun referans olması, onun hava koridorunun olması kritikti."

"Onun hava koridoru olmasaydı, Honda'nın mevcut paketiyle, bu tur zamanını elde etmek imkansızdı."

"Ancak bunu yapmanız gerekiyor ve ben de onu takip ettim. İyi bir tur attım ve yarın için performansımız, en iyisi olmasa da fena değil."

"İyi çalıştım, özellikle de takım hafta sonu boyunca gerçekten iyi çalıştı."

"Dün, (yeni aerodinamik parçaları test ederek) gelecek için çalıştık, bugün ise günümüz için. Yükseliyoruz ve öndekilere yaklaşıyoruz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, sıralamalarda 2. seansın başında 10. virajda motosikletinin ön tarafını kaybettiği için bir turunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Şampiyon sürücü, 2019 Avustralya GP hafta sonunda antrenmanlarda da aynı noktada benzer bir şekilde kendisini kurtarmayı başarmıştı.

Marquez, bugünkü kurtarışının vücut olarak eski haline döndüğünün en iyi işareti olmadığını ancak yine de vücudunun sakatlanmadan önceki gibi çalışmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

Marquez, "Evet, o turda hızlı bir şekilde geliyordum ve 10. viraja hızlı bir şekilde girdim."

"Bir önceki turda Pecco'nun orada çok hızlı döndüğünü ve yol tutuşlarının harika olduğunu görmüştüm."

"Son anda dönmeye çalışırken ön tarafı biraz fazla zorladım ve 2019'da yaşadığım anın tam olarak aynısı oldu."

"İyi olan şey; kolum dahil her şey, tüm vücudum aynı şekilde tepki gösterdi ve 2019'daki hareketin tam olarak aynısı oldu. Bu, sınırda olmamız nedeniyle en iyi işaret değil ancak insanların izlemesi açısından güzeldi." dedi.