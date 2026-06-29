Marquez, Di Giannantonio ile yaşadığı temas hakkında: "Sadece susup hayatıma devam edeceğim"

Marc Marquez, Assen'deki yarışın son bölümünde altı tur kala dördüncülük için mücadele ederken Fabio Di Giannantonio'nun atak girişimiyle bir temas yaşadı.

Di Giannantonio'nun şikanda içeri dalmasıyla birlikte iki sürücü apeks noktasında temas etti. Temasın etkisiyle Marquez çakıl havuzuna kadar taşarken, Di Giannantonio da beyaz çizgilerin dışına çıkarak start-finiş düzlüğüne geniş şekilde çıktı.

Temas sonrası momentum kaybeden Márquez, geriye düşerek Gresini Ducati ile yarışan kardeşi Alex Márquez'in arkasında altıncılığa geriledi. Di Giannantonio ise dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

Hakemler, Di Giannantonio'ya şikanı kesip avantaj sağladığı için uzun tur cezası verdi. VR46 sürücüsü bu ceza sonrası altıncılığa düşse de, daha sonra Marquez kardeşleri geçerek tekrar dördüncülüğü aldı.

Temas hakkında konuşan Marquez, "Bu bir yarış olayıydı, zaten hakemler de böyle söyledi. Çünkü temas için değil, şikanı kestiği için ceza verildi."

"Dolayısıyla kararı kabul ediyorum. Bu bir yarış olayıydı ve bitti. Kabul ediyorum ve susup hayatıma devam ediyorum. Hepsi bu."

Damalı bayrağı 6. sırada geçen Marquez, son turda pist dışına çıktığı için bir sıra ceza aldı ve 7. sıraya geriledi. Yarışı Tech3 sürücüsü Enea Bastianini’nin arkasında tamamladı.

Marquez, hafta sonu öncesinde beklentisinin düşük olduğunu da kabul etti: "Altıncı, yedinci ve sekizinci sıra civarında bitireceğimi biliyordum."

"İyi olan şey Hollanda’dan sakatlık yaşamadan çıkmamız, asıl hedefim buydu."