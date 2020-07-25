Honda sürücüsü geçen hafta sonu Jerez'deki İspanya GP'de sağ humerus kemiğini kırdığı büyük bir kaza geçirdi.

Marquez, salı günü ameliyat oldu ve yarışa katılabilme umuduyla, sürpriz şekilde perşembe günü Jerez pistine geldi. Tıbbi testlerden de başarıyla geçti.

Cuma günü piste çıkmayan, Cumartesi günü ise üçüncü ve dördüncü antrenmanda piste çıkan Marquez, seanslar boyunca toplam 28 tur attı.

Ancak dördüncü seansta dirseğinde yeterince güç olmadığını fark eden İspanyol sürücü, hem kendisi hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturacağını fark etti.

Geri dönüşü hakkında yorum yapan Marquez şunları söyledi: "Ameliyattan sonra, [yarışmak] için küçük bir fırsat olduğunu gördüm, bu yüzden bir sporcu ve işini tutkuyla yapan birisi olarak denemeliydim. Bugün rahat uyuyacağım çünkü denedim. Yarışmam mümkün değildi, ama yaptığım şey vücudumun tepkisini anlamaktı ve vücudum ‘denemelisin’ dedi."

"Plan buydu. Cumartesi sabahı denemek, seviyeyi ve durumumu kontrol etmekle ilgiliydi. Dürüst olmak gerekirse gerçekten iyiydi. 1:37'ye inmek binmek biraz şaşırtıcıydı."

"Öğleden sonra tekrar başladım ve dördüncü antrenmandaki ilk turumda iyi hissettim ve hatta kullanılmış lastikle sahip olduğum ritme dahi şaşırdım. Ama garaja geldikten sonra, tekrar pist çıktım ve dirseğimdeki güç azaldı sinir ya da hemen gücü kaybettiğim anlamına gelen bir şey vardı..."

"Bu, tehlikeliydi. Bütün bu hafta yaptığım şey, vücudumu takip etmekti ve o anda vücudum 'dur' dedi. Garajda durdum, Honda'ya Q1'de tekrar deneyeceğimi söyledim ve eğer aynı his varsa pes edecektim."

Marquez geçen pazar yaptığı kazayı da açıkladı.

“Geçen Pazar motosiklette çok eğlendim, nasıl eğlendiğimi hayal bile edemezsiniz. Tabii ki hatadan sonra garip bir yarıştı ama motosiklette çok keyif alıyordum, gerçekten çok iyi hissediyordum. 'Tamam, iş bitti' dediğim anda hata geldi. Oraya geldim ve Vinales'in arkasındaydım ve 'tamam, bu iş bitti' dedim."

“[Fabio] Quartararo beş saniye ilerideydi ve birkaç turda o farkı kapatmak imkansızdı. Ve kendi kendime 'tamam, iş bitti, onu [Vinales] takip edeceğim ve sonunda onu geçeceğim' dedim. Kaza yaptığım yeri, yani o virajı iç taraftan her zaman kesiyordum. O tur virajı kesmedim, kaza yaptığım turdaki tek fark buydu. Sadece beyaz çizgiye dokundum ve sonra aniden her iki tekerlek de gitti. Tabii ki kaza yaptığım bir hataydı. Ama bu, yarışta olabilecek bir şey ve bundan dersler çıkarmalıyım."

Alakalı video