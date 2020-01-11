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MotoGP / Son dakika

Marquez: “Dakar, benim içim bir hayalden fazlası değil”

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Marquez: “Dakar, benim içim bir hayalden fazlası değil”
Ekleyen:
, Editör
11 Oca 2020 10:56

Marc Marquez, MotoGP’den emekli olduktan sonra Dakar Rallisi’nde yarışmanın sadece bir hayal olduğunu söyledi.

2020 Dakar Rallisi devam ederken, son MotoGP şampiyonu Marquez bu yarışın tüm kategorilerini takip eden meraklı bir izleyicisi olduğunu söyledi.

Ayrıca Marquez’in Honda MotoGP takımının isim sponsoru Repsol, bedensel engelli sürücü Isidre Esteve’e göre düzenlenmiş kontrollerle yarışan bir BMW BV6’ya sahip Repsol Rally takımını da destekliyor.

Marquez, Dakar Rallisi’ne olan hayranlığını gizlemedi ancak mücadeleye katılma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Marquez, “Dakar’ı, zorlukları yüzünden özellikle seviyorum. Bildiğiniz gibi, zorluklara alışığım. Tüm farklı durumlar ve birden ortaya çıkan olaylar, burayı en zor test yapıyor ve bunu izlemesi her sene güzel.”

“Ancak şimdilik MotoGP’de devam etmek istediğime eminim. Gelecekte Dakar’da yarışmayı düşünmek, bir hayalden fazlası değil.”

“Orası, çok iyi hazırlanmanız gereken çok zor bir test. Dakar’da yer almak, pazar günleri yarışmaya benzemiyor. Fiziksel, yön bulma ve teknik olarak çok iyi bir hazırlık gerekiyor. Oraya gitmeden önce çok düşünmeli ve her şeyi planlamış olmalısınız.”

“Eğer Dakar’da yarışsaydım, doğal olarak motosiklet sınıfında yarışırdım, bu benim tutkum. Ancak bir ralli aracında yer alsaydım, co-pilot olarak kardeşim Alex’i yanıma alırdım. İkimizin bunu yapması eğlenceli olurdu!”

“Belki de co-pilot olarak katılabilirim, ki yön bulma konusunda normalde iyi bir sezgim var. Eğer bilmediğim bir yerdeysem ve dikkat etmiyorsam veya konuşuyorsam Google Haritalar’ı kullanmak zorunda kalıyorum, ancak elbette her zaman değil! Dürüst olmak gerekirse, Dakar’a gitseydim çok fazla hazırlanmak zorunda kalırdım. Orada yarışmak önemli derecede hazırlık gerektiriyor.”

“Şimdilik MotoGP’ye odaklıyım, ancak gelecekte neler olacağını kim bilir?” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar , MotoGP
Editör Cem Özel

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Fransa GP

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