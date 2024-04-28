Marquez: "Cumartesi gününün en hızlısı bizdik ama sonuçlandıramadık"

Gresini sürücüsü Marquez pole pozisyonundan nispeten yavaş bir kalkış yaparak başlangıçta üçüncü sıraya geriledi. Ancak 7. turda önce KTM'den Brad Binder'i daha sonra Pramac yıldızı Jorge Martin'i geçerek liderliği aldı.

Marquez, 9. turun başında kendisini takip eden grupla farkı açtı. 2024'ün ilk zaferine doğru ilerlerken 9. virajda düştü.

İspanyol sürücü motosikletine geri dönüp yedinci sırada finish görmeyi başardı. Yarış sonrası cezaların ardından altıncılığa yükseldi.

Honda RC213V'den adaptasyonunu tamamlayan Desmosedici ile ilk zaferine her zamankinden daha yakın olup olmadığı sorulduğunda, altı kez MotoGP şampiyonu Marquez, “Austin'den daha yakınız ama hâlâ yeterli değil. Sadece dört tur attık ve mükemmel bir günü tamamlamak için o dört turu bitiremedik."

“Ama iyi olan şu ki, bugün benim için süper iyi bir gün, pole pozisyonu. Islak zeminde hızlı olduğumuzu anladık."

“Ardından sprint yarışında en hızlı bizdik ama maalesef yarışı bitiremedim. En zor şeyi liderliği ele geçirerek yaptım ama sonra yarışın en kolay kısmında kaza yaptım."

“Ama çoğu isim gibi ben de ıslak bir bölüme denk geldim ve ön tarafı kaybettim. Çoğu öyle ama iyi olan şu ki her seferinde daha da yaklaşıyoruz.” dedi.

Cumartesi günü Jerez'de yapılan sprint yarışı, yarışın yarısından fazlasının büyük kazalar yaşaması nedeniyle alışılmadık derecede dramatik bir yarış oldu. Yarıştaki belki de en tuhaf olay Marquez'in düşüşünden kısa bir süre önce küçük kardeş Alex Marquez, Enea Bastianini ve Binder'in 5. virajda birlikte motosikletlerinden kaymasıyla gerçekleşti.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

FIM, MotoGP veya Jerez'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bazı sürücüler, TV görüntülerinde açıkça görülmese de, daha önceki bir yağmurdan kaynaklanan suyun asfalta sızdığını bildirdi.

Marquez, 9. virajda kaza yapmasına neden olan ıslak bölgeyi hiç görmediğini, ancak o turda viraja girişte temkinli davrandığını açıkladı.

Marquez, “Tüm yarış boyunca o ıslak bölgeyi fark etmedim.”

“Viraj girişinde bazı ıslak noktalar olduğunu gördüm ama gaza basarken ıslak noktayı görmedim. Aslında o tur biraz daha erken fren yaptım ve biraz daha fazla viraj hızı yakaladım ama belki de sadece 10 cm dışarı açıldım."

“10 cm dışarı ya da içeri gittim, bilmiyorum. Önceki turlarda o bölgeyi içeriden mi yoksa dışarıdan mı geçtiğimi bilmiyorum. Çünkü geçmedim."

“Ama ne yazık ki ön tarafı kaybettiğimde toparlanamadım ama bu şekilde bile yarışı yedinci bitirdik. Çok iyi sonuç.” dedi.

Jerez'deki sprint yarışı, Marquez'in lider giderken düştüğü üst üste ikinci yarış oldu. Amerika GP'sinde de potansiyel bir zaferden olmuştu.

Ayrıca Portekiz GP'sinde son şampiyon ve fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile yaşadığı kazanın ardından yarış dışı kalmıştı.

Ancak 31 yaşındaki sürücü, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı endişe duymuyor. ABD GP'siyle birlikte artık kendisini Ducati'de hızlı hissettiğini söylüyor.

Marquez, “Austin'den bu yana zihinsel açıdan yeterince güçlü olduğumu anladım.”

“Yılın ilk iki yarışında durumu kontrol etmeye çalıştım. Austin'den bu yana riski bir adım artırıyoruz ve sonra sınırları ortaya çıkarıyorsunuz ve sonra kaza yapabiliyorsunuz. Bunu anlıyorum."

“Evet, insanlar çok konuşabilir. Benim bir planım var, ne yaptığımı biliyorum ve mutluyum çünkü hızlıyım. Bu sezonki ana endişem buydu. Yani şu anda hızlıyım."

“Elbette tutarlılık üzerinde çalışmam gerekiyor ama iyi olan şey Portimao, Austin ve buradaki yarışlarda yaptığım tüm kazalar motosikleti aşırı zorlamaktan kaynaklanmıyordu. Her zaman ekstra koşullar vardı.” dedi.