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Önceki / Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu
MotoGP / Son dakika

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, MotoGP padokuna sunulan COVID-19 aşısının ilk dozunu alabilmek adına bu hafta Katar'a gidecek.

Marquez, COVID-19 aşısı için Katar'a gidiyor

MotoGP ve Katar devleti, ülkedeki başarılı koronavirüs aşılama tablosunun ardından MotoGP padoğuna gelen tüm çalışanlara aşı yapma teklifi yapma konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Sunulan aşı, iki doz arasında 19 gün olması gereken Pfizer aşısı.

Motorsport.com, bu kapsamda Marquez'in antrenmanlarını devam ettirebilmek adına ülkesine dönmeden önce, ilk aşırıyı olmak üzere Katar'a gideceğini öğrendi.

Aşının ilk dozu, MotoGP padokunun çoğuna Cuma günü verildi. Ancak Takaaki Nakagami'nin teklifi reddettiği öğrenildi.

Honda takım patronu Alberto Puig, "Bu, Katar hükümetinin MotoGP personeline sunduğu harika bir fırsat ve Repsol Honda takımı da bu fırsattan ötürü oldukça minnettar."

“Katar'ın tüm dünya şampiyonasını ve kendi halkını korumak istemesini anlıyoruz." derken, Marquez'in de aşı olacağını ekledi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

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Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu

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Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu
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Seri MotoGP
Editör Oriol Puigdemont

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