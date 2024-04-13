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MotoGP Amerika GP

Marquez, COTA'da sürüş stilini 'çok fazla' değiştirmek zorunda kalmış

Marc Marquez, Amerika Grand Prix'sinde daha hızlı turlar atabilmek için, sürüş stilini diğer pistlerinde olduğundan 'daha fazla' değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez, 2013'te MotoGP'deki ilk yarışından bu yana COTA'da yedi kez kazandı.

Ancak bu galibiyetlerin hepsi Honda ile geldi ve Marquez bu hafta sonu Gresini Ducati ile sekizinci zaferini elde etmeyi umuyordu.

Cuma antrenmanlarını üçüncü sırada tamamlayan Marquez COTA pistinde, sürüş stilini şimdiye kadar Ducati ile sürdüğü tüm pistlerden 'daha fazla' değiştirmek zorunda kaldığını kabul ediyor.

COTA gibi benzersiz bir pist için herhangi bir şeyi değiştirmek zorunda olup olmadığı sorulduğunda Marquez, "Çok fazla şey değiştirdim."

"Motosikletimiz tüm noktalarda harika değil, zaten mükemmel ve her konuda harika çalışan bir motosiklete sahip olmak imkansız."

"Honda dur-kalk virajlarında çok daha iyiydi."

"Ancak Ducati ile farklı bir şekilde sürmeniz ve bu virajlarda hızlı olmak için başka yöntemlere başvurmanız gerekiyor."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"İşte bu öğleden sonra konsantre olduğum nokta buydu, o noktayı anlamaya çalıştım ve anladım. Sonrasında tur zamanlarım gittikçe iyileşti." dedi.

Buna rağmen Marquez, Honda içgüdülerinin Ducati ile karşılaştığı her yeni pistte kaybolmaya başladığını söylüyor.

"Yani, adım adım bu içgüdü gidiyor."

"Elbette herkesin kendi sürüş stili var, ama artık pistlere bir Ducati sürücüsü olarak geliyorum."

"İlk antrenman seansının her zaman daha zor olduğu doğru çünkü uzun yıllar boyunca tek bir şekilde ve tek bir çizgide sürdüğünüz için pistte alıştığınız bir tarz oluyor."

"Ancak yavaş olduğunuzu anladığınız anda, değişmeniz ve uyum sağlamanız gerekir. Bu öğleden sonra yaptığım şey aslında buydu."

Cuma günkü yarışı güçlü bir şekilde tamamlasa da Marquez, Gresini takımının açılış antrenmanında yaşadığı ayar sorunlarına verdiği tepkiden çok mutlu olduğunu söyledi.

"Aslında takımın sorunlara verdiği tepkiden memnunum."

"Neden mi? Çünkü güne pek de iyi olmayan bir hisle başladık, Portimao'da bile hislerimiz buradakinden daha iyiydi."

"Ancak öğleden sonra iyi bir tepki verdik ve motosikleti daha iyi hissetmeye başladım. Motosiklet daha stabildi."

"Bu noktadan sonra artık küçük detaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliriz gibi görünüyor. Ancak beklediğim gibi, benden daha hızlı iki ya da üç sürücü var."

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