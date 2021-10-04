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Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son MotoGP olabileceğini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Marc Marquez, MotoGP Amerika GP'sinde gösterdiği dominant galibiyetin "inanılmaz" olduğunu, ancak hafta sonu öncesinde bu yarışın kendisinin 2021'deki son galibiyeti olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Marquez, COTA galibiyetinin 2021'deki son MotoGP olabileceğini düşünüyor

Yarışın tüm turlarını lider götürerek şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 4.879 saniye önünde, COTA'da yapılan yarışı kazanan Marquez, Austin'deki yedinci kariyer galibiyetini almayı başardı.

Sezondaki ikinci galibiyeti alan Marquez, saat yönünün tersine olan pistlerde ikinci kez galibiyeti aldı. Bu durum, kendisinin sağ omzundaki sakatlığı üzerinde daha büyük bir rahatlık yaratıyor.

Marquez, yarışının "hayalindeki gibi" olduğunu ancak, COTA'ya gelmeden önce sezondaki galibiyet almadaki son fırsatı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

İspanyol pilot, "Mükemmel bir yarıştı, dün gece hayalini kurduğum bir yarıştı. Başlangıçtan itibaren yarışı lider götürmek istediğim ortada çünkü ilk turlar benim zayıf noktam, dört veya beş tur sonrasında ise kendimi daha iyi hissettim ve sonuna kadar zorladım."

"Bir turdan diğerine daha güçlü giriyordum, yarım saniye daha hızlıydım ve fark açmamın en önemli nedenlerinden biri bu. Çok ama çok mutluyum çünkü çok zor bir sezon geçirdim, bazen kaza yapıyorum ve neden olduğunu anlayamıyorum, bazen hızlı oluyorum ve neden olduğunu anlayamıyorum, bazen yavaş oluyorum ve neden olduğunu anlayamıyorum."

"Ancak bu galibiyeti istiyordum çünkü iyi koşullar ile kazanabileceğim son pist olabileceğini biliyorum ancak güçlü olma isteğim vardı, buradaki gibi değil ancak son üç yarıştaki gibi, istikrarlı olmak istiyorum. Neler olacak göreceğiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, tümseklerde Honda'sının kontrolünde zorlanmaya başladığı için son turlarda tempoyu düşürmesinin "aptalca durmasından" korktuğunu söyledi - aynı zamanda üç tur kala kaza yapmaktan son anda kurtulduğunu da belirtti.

Çok açık bir liderlikte konsantre olmanın ne kadar zor olduğu sorusuna Marquez, "Çok zordu, özellikle tümsekler çok zorladı. Sorun şu ki, biraz yavaşlamaya başladığınızda motosiklet daha fazla kontrolü zor bir hâle geliyor ve son turda çok aptalca duruyordum çünkü yavaş ilerliyordum, ancak motosikleti kontrol etmek çok zordu, bu yüzden 'Burada ne oluyor?' diye düşünmeye başladım."

"Özellikle konsantre olmak daha zor oluyor, üç tur kala altıncı virajda kaza yapıyordum. İçerideki kerb'e temas ettim ve önü kaybediyordum." yanıtını verdi.

Marquez, Cuma günü COTA'daki antrenmanlarının liderliğini almasına rağmen iyi sürmediğini düşündüğünü söylemişti. Bu hissiyatı Cumartesi günü de yaşadığını söyleyen Marquez, motosiklet üzerinde sınırlı hissettiği anda sonuna kadar zorlamaması sayesinde galibiyeti aldığını söyledi.

İspanyol pilot, "Bu hafta sonunun en önemli anı Cumartesi'ydi, o zaman da iyi hissetmiyordum. Hız her zaman oradaydı ama pistteki hissiyatım büyük değildi, tümsekler nedeniyle zorlayamadım."

"Çünkü iyi hissetmeyip kendinizi zorladığınızda, o zaman kaslarınızı ve fiziksel kondisyonunuzu çok fazla kullanıyorsunuz. Dün, sadece tek tur boyunca zorladım ve bugünkü ısınma seansında daha iyi hissettim ve daha fazla zorlamaya başladım."

"Bu nedenle en önemli gün dündü, sakin olup enerjimi sakladım ve bugün her şeyimi ortaya koyabildim." dedi.

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