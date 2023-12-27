Marquez: "Çoğu yarışı en hızlısı olduğum için değil, daha zeki davrandığım için kazandım"
Honda ile uzun bir kariyer geçiren Marc Marquez, Japon üreticiden ayrılmanın kendisi için kolay bir karar olmadığını söylüyor.
Marc Márquez, 26 Kasım 2023'te Honda RC213V ile son yarışına Valensiya'da çıktı ve 11 yıllık dönemin ardından Japon üreticiye veda etti.
Bu 11 yıl, hiç şüphesiz MotoGP tarihine geçecek kadar başarılı bir dönemdi.
Yeni sezonda Gresini Ducati ile yarışacak İspanyol sürücü, Repsol Honda'da yarıştığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Marquez, "Repsol Honda Takımı en başından beri kariyerimi ve hayatımı şekillendiren takım oldu."
"Sonsuza kadar da öyle kalacaklar."
"11 yıl boyunca onlarla beraberdim ve birlikte altı dünya şampiyonluğu kazandık. Bunu başka bir takımla asla yapamazdım."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team
"Onlar her zaman hem kişisel olarak hem de sportif tarafta en çok başarı elde ettiğim takım olacak."
"Kariyerim boyunca gerçekten çok şey öğrendim. 20 yaşındaki biriyle 30 yaşındaki birini kıyaslayamazsınız. Kafamdaki tüm fikirler artık çok daha net ve olgun. "
"Takımdan ayrılmak gibi bir karar 23 ya da 24 yaşındayken imkansız olurdu. Bunun için yeterince olgun değildim."
"Karakterim ve gülümsemem hâlâ eskisi gibi. Fakat kazanma isteğim hiç değişmedi. Ben kazanmak için buradayım. Hem pistte hem de pist dışında, benim için doğru olanı yapmaya ve yarışı ön sıralarda bitirmeye çalışıyorum."
"Bu yüzden bu kararımdan asla pişmanlık duymayacağım."
"Honda'da neyi mi özleyeceğim? Basitçe her şeyi. Pite girişi, renkleri, insanları ve motosikleti, kısacası her şeyi özleyeceğim. MotoGP'ye başladığımdan beri bunlar dışında bir şey bilmiyorum."
"Bu yüzden soru daha ziyade neyi özlemeyeceğim olmalı." dedi.
MotoGP'de 59 galibiyet alan Marquez, bunu başarmasını sağlayan şey sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Yarışta genellikle en hızlısı değildim."
"En zeki olduğum ya da yarışı herkesten farklı şekilde yönettiğim için kazandım. O kadar çok galibiyet aldım ki her birini hatırlamıyorum, bu da güzel bir başarı."
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