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Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Valentino Rossi'nin ezeli rakibi Marc Marquez, çocukken Rossi'yi örnek aldığını itiraf ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Gençliğinden bu yana motosiklet camiasına damga vuran Marquez, MotoGP kariyerine çok iyi bir giriş yapmış ve henüz çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaşarak tarih yazmıştı.

Sonrasında ilk yedi sezonuna altı şampiyonluk daha sığdıran Marquez, tüm bu başarıları başta bir diğer efsane Valentino Rossi olmak üzere önemli isimleri yenerek elde etti. 

Rossi özellikle 2015 sezonunda olanlar nedeniyle Marquez'i asla affetmedi, ancak Marquez ezeli rakibine saygı gösterisinde bulunmaktan kaçınmıyor.

Marquez, "Ben sekiz kez dünya şampiyonuyum, altısını MotoGP'de kazandım."

"Kişiliğimi tarif etmekte zorlanıyorum. Genelde sakin birisiyim, ancak pistte her şey değişiyor."

"MotoGP'ye gelir gelmez herkesi şaşırttım, ilk yılımda Valentino Rossi, Dani Pedrosa ve Jorge Lorenzo gibi idollerimi yendim."

"Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı, oyun oynarken de hep Rossi olarak oynardım." dedi.

Valentino Rossi

Valentino Rossi

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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