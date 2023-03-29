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Marquez, çift uzun tur cezasını yine de çekecek

Marc Marquez, Arjantin yarışına katılamayacak olmasına rağmen MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde Miguel Oliveira ile kazası nedeniyle aldığı cezayı çekecek.

Lewis Duncan
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Marquez, çift uzun tur cezasını yine de çekecek
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Geçtiğimiz Pazar günü sezonun açılış yarışının üçüncü turunda, Marquez'in motosikleti 3. virajda frenleme sırasında kilitlendi ve RNF Aprilia'dan Oliveira'nın yan tarafına çarptı. 

Bunun sonucunda iki sürücü de yarış dışı kalırken, Pramac'tan Jorge Martin temas sırasında ayak parmağının kırıldığını ve pist dışına çıkmak zorunda kalarak sıralamada geriye düştüğünü söyledi.

Olay sırasında Marquez'in de sağ elinde metakarpal kemiği kırıldı ve Pazartesi günü geçirdiği operasyonun ardından bu hafta sonu Arjantin GP'sine katılamayacak.

Olay nedeniyle FIM komiserleri tarafından Marquez'e Arjantin GP'sinde uygulanmak üzere çift uzun tur cezası verildi.

Ancak, resmi hakem belgesinde yer alan ifadeler nedeniyle, yarışa katılamaması durumunda Marquez cezasını çekmek zorunda kalmayacaktı.

Salı günü FIM cezayla ilgili bir açıklama yayınlayarak Marquez'in cezasını katılacağı bir sonraki yarışta çekmesi gerektiğini belirtti.

Güncellenen FIM açıklaması şu şekilde: "FIM MotoGP Komiserler Kurulu'nun 26/03/2023 tarihinde saat 15:13'te aldığı kararın ardından, FIM MotoGP Komiserler Kurulu uygulanabilirlik konusundaki kararını açıklığa kavuşturmaktadır."

"93 numaralı sürücü Marc Marquez'in sakatlığı ve GRAN PREMIO MICHELIN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA'ya katılamaması göz önünde bulundurularak ve FIM MotoGP Komiserler Kurulu tarafından alınan kararın altında yatan amaca uymak amacıyla, Çift Uzun Tur Cezası sürücünün katılabileceği bir sonraki MotoGP Yarışında uygulanacaktır."

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez cezanın verilmesinin ardından yaptığı açıklamada cezaya 'tamamen katıldığını' söyledi.

Marquez, bu hafta gerçekleşecek Arjantin GP'sine sakatlığı nedeniyle katılamayacak dört sürücüden biri olacak. RNF, Pazartesi akşamı Oliveira'nın kazadan sonra tendon hasarı nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

Ducati'den Enea Bastianini ise sprint yarışında VR46'dan Luca Marini ile temasının ardından omzunun kırılması sebebiyle yarışa katılamayacak. Tech3'ten Pol Espargaro da şiddetli bir ikinci antrenman seansı kazasında birden fazla kırık yaşamasının ardından sonra süresiz olarak yarışamayacak.

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