Marquez: "Ceza tartışmaları benim suçum değil"

8 kez Dünya Şampiyonu Marquez, Portekiz'de Miguel Oliveira ile yaşadığı olayın ardından çift uzun dur cezası almıştı.

Bu cezanın Arjantin GP'de çekilmesi gerekiyordu ancak Honda sürücüsünün sakatlık nedeniyle o yarışa katılamamasının ardından, ceza bir sonraki yarışa taşındı.

Honda, bu tür bir uygulamanın kurallara aykırı olduğunu düşünerek temyize gitti. Kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu hafta sonu mücadeleye geri dönen Marquez, cezayla alakalı, "Bana göre bu normal. Cezayı ilk aldığımda, kurallar... Şimdi ise kuralları değiştirdiler."

"Ben o cezayı aldığımda, hakemlere gittiğimde büyük bir hata yaptığım için verilen ceza konusunda tamamen hemfikirdim. Kağıt üstünde bu cezanın Arjantin GP'de verilmesini konuştuk."

"İki gün sonra ise kim değiştirdi bilmiyorum ama birisi bunu değiştirdi ve bu benim hatam değildi."

"Şimdi ise gelecekte de değiştirecekler gibi görünüyor. Bunun en iyi çözüm olduğunu düşünmüyorum çünkü kuralları değiştirmek sürücüler için başka şeylere sebep olacak. Daha fazla risk alacağız çünkü Jerez'e gelip cezayı çekip pite dönebilirdim. Bu tür durumlardan kaçınmamız lazım." dedi.

Marquez bu açıklaması ile 30 Mart'ta kurallarda yapılan değişikliğe dikkat çekti. Değişikliğin ardından kurallara şu madde eklendi: "Eğer sürücü bir sonraki yarışa devam eden ve alakasız bir yaralanma veya hastalık nedeniyle (olay sırasında maruz kalmamış olsa bile) katılmazsa, ceza çekilmiş sayılır ve ilgili ceza sonraki yarışlara ertelenmez."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu maddenin, sürücünün yaralanması durumunda böyle bir cezaya sahipse, sırf cezasını çekmek için yaralı bir şekilde yarışlara katılarak tehlike oluşturmasını engellemek için getirildiği ifade edildi. Ancak Marquez, tam tersinin olacağını düşünüyor.

Marquez, "Gelecek yarışta alacağınız cezayı, ceza aldığınız olayda yaralanmamışsanız değiştirdiklerini okudum."

"Bu, geçmişte Moto2'de Luca Marini ile yaşadığımıza benzer olaylara neden olur."

"Bu normal. Bu, sürücülerin geri dönmek zorunda kalmalarına neden olacak. Bu, kötü bir imaja neden olacak çünkü ceza için geleceğiz, pitte duracağız. Olacağı bu. Bu yüzden, başka bir sistem bulmaları gerek." dedi.